“Ridurre l’orario della scuola materna ‘Carducci’ di Castellammare di Stabia di due ore da lunedì 13 marzo, anticipando la chiusura alle ore 14 invece che alle 16, è un dato negativo che impatta sulla vita delle donne, in particolare, e sulle famiglie tutte”. Così in una nota stampa le sezioni Cif (Centro Italiano Femminile) di Napoli e di Castellammare.

Castellammare, riduzione dell’orario della materna “Carducci”: la protesta del Cif, chiesto un incontro con i prefetti

“Una pessima notizia – continuano le rappresentanti del Cif – che giunge proprio a ridosso dell’8 marzo, Giornata internazionale delle Donne, in cui si ascoltano proclami sull’importanza del lavoro femminile, sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

“Chiediamo un incontro urgente alla commissione prefettizia”

Ma all’atto pratico si creano ancora più difficoltà per le donne della nostra città che faticosamente si recano a lavoro in una realtà che non riesce ad offrire strutture di supporto e che addirittura limita le poche che funzionano come l’asilo Carducci.

I Cif Castellammare e provinciale di Napoli chiedono un incontro urgente alla commissione prefettizia affinché questo provvedimento iniquo e anacronistico venga ritirato”.