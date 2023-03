La Givova Scafati pronta per affrontare il Banco di Sardegna Sassari

A distanza di un mese esatto dall’ultima apparizione interna, la Givova Scafati è pronta a calcare nuovamente il parquet della Beta Ricambi Arena PalaMangano per affrontare il Banco di Sardegna Sassari nell’incontro valevole per la ventunesima giornata del campionato di serie A maschile di pallacanestro. Palla a due domenica 12 marzo, ore 19:30. Dopo la sconfitta subita a Milano domenica scorsa, la sesta degli ultimi sette turni, la compagine dell’Agro è desiderosa di riscattarsi tra le mura amiche e di farlo con una prestazione convincente sia dal punto di vista del gioco che dell’atteggiamento, con il dichiarato intento di andare a punti e di allontanarsi da quel penultimo posto in classifica, attualmente in condivisione con altre tre società. Sarà la prima volta in assoluto di coach Sacripanti sulla panchina di Viale della Gloria. Il tecnico di origini canturine vuole bagnare il suo esordio con un successo, sicuro di poter contare sul supporto dei tifosi e sulla fame di vittoria dei suoi uomini, tutti arruolabili ed a sua disposizione per la contesa, desiderosi di riscattare la sconfitta subita all’andata a campi invertiti.

L’avversario

La Dinamo Sassari manca dal parquet scafatese dalla stagione 2009/2010 di Legadue, quella della sua promozione in massima serie. Nella gara di ritorno di quel campionato, l’allora Bialetti Scafati, trascinata dal portoricano Apodaca, si impose 101-73.

Quella che invece domenica sera calcherà il rettangolo di gioco salernitano è una squadra in gran forma, attualmente al quarto posto in classifica, reduce da quattro prestigiose vittorie consecutive (in casa contro Pesaro e Venezia; in trasferta a Trento e Brescia). É la seconda formazione del campionato nella classifica della media punti realizzati (85,7), prima in quella degli assist (19,8 di media) e terza in quella delle palle recuperate (7,4), che primeggia nella percentuale di tiri da tre punti (42,6 di media).

Coach Piero Bucchi (tra i più longevi ed esperti tecnici dello Stivale) può contare su un roster lungo, variegato e competitivo, in cui spicca l’ala lituana Bendzius (14,1 punti di media, con il 47,5% da tre), l’ala statunitense Jones (12,6 punti di media), il playmaker statunitense Robinson (12,5 punti di media, con il 57,4% da due, e 4,9 punti di media), la guardia statunitense Dowe (12 punti e 4,4 assist di media), il playmaker croato Kruslin (10,4 punti, con il 53,8% da tre, e 2,3 assist di media), la coppia di lunghi formata da Diop (5 rimbalzi di media ed il 62,4% di realizzazione da due) e dall’ex di turno Stephens (5,8 rimbalzi di media ed il 61,8% di realizzazione da due), senza dimenticare l’ala Treier, la guardia Chessa, l’ala Raspino, la guardia Gentile, l’ala Devecchi ed il centro Gandini.

Le parole dell’ala Stanley Okoye

«Ogni giorno miglioriamo, sia fisicamente che mentalmente. Stiamo acquisendo fiducia con la nuova struttura richiesta da coach Sacripanti e al momento tutti siamo in salute. Sosteniamo al 100% il nuovo allenatore. Siamo certi che possa cambiare la dinamica di squadra in modo positivo. Ha molta esperienza in questo campionato, dobbiamo solo avere fiducia in lui e seguire le sue indicazioni. Domenica affronteremo Sassari, una squadra di grande talento, con giocatori esperti. Conosco personalmente, tra i nostri prossimi avversari, Massimo Chessa e Ousmaine Diop, entrambi miei ex compagni di squadra in A2. Sono giocatori molto pericolosi, che, nei loro ruoli, se in giornata, possono decidere le partite. Dovremo competere al meglio delle nostre possibilità per 40 minuti. Non possiamo permettere loro di partire bene e dobbiamo essere molto disciplinati nei minuti finali della partita. Dobbiamo poi sfruttare al massimo il vantaggio del fattore campo. I tifosi ci hanno dato finora un sostegno incredibile, soprattutto in casa, sono quasi come un sesto uomo in campo. Spero che anche stavolta il pubblico venga a sostenerci come sempre, sapendo che stiamo lottando per e con loro!».

Come seguire la partita e acquistare i biglietti

La Givova Scafati pronta per affrontare il Banco di Sardegna Sassari

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports (www.elevensports.com/it). Aggiornamenti in tempo reale saranno resi noti attraverso la pagina Facebook ufficiale del club e tutti gli altri canali social (Telegram, Instagram e Twitter). Infine, sarà possibile ascoltare la diretta radiofonica in streaming su Vesuvio Radio Tv (www.vesuvioradiotv.it). I biglietti sono acquistabili online tramite il circuito Go2, con l’applicazione di lievi costi di prevendita, al seguente link: https://www.go2.it/evento/givova_scafati_vs_banco_di_sardegna_sassari/6486. Sono poi acquistabili anche presso tutti i rivenditori autorizzati indicati nell’elenco al seguente link: https://www.go2.it/rivenditori_pdf.php. Sarà invece possibile acquistarli al botteghino venerdì dalle 16:30 alle 19:30, sabato dalle 10:30 alle 12:30 e domenica (giorno della partita) dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e dalle ore 17:30 alle ore 19:45.

Questo il costo dei biglietti: