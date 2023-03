Per la 15 ª giornata di Serie C femminile: il Volley Napoli attende in casa Paestum. Due partite in trasferta nelle ultime settimane prima della sosta per il Volley Napoli, che si prepara ora a tornare in campo tra gli applausi dei propri tifosi. Le azzurre di Alessandro Maione affronteranno l’11 marzo alle ore 18:00 l’ostica formazione dell’ASD Polisportiva Paestum. Il match si terrà nella palestra IC Don Giustino Russolillo plesso Torricelli di Pianura, Napoli.

La situazione alla 15 ª giornata di Serie C

Le azzurre del Consorzio Volley Napoli sono attualmente seconde in classifica a quota 34 punti, con un distacco di ben sette lunghezze dalle primatiste di Intec Service SG Volley. La squadra di San Giorgio del Sannio, infatti, procede spedita in campionato con ancora zero sconfitte subite, seppur non a punteggio pieno.

Ottimo il percorso condotto finora anche dalle avversarie di giornata delle partenopee: l’ASD Polisportiva Paestum si trova in quarta posizione a -7 dal Volley Napoli. Le atlete di Paestum arrivano allo scontro con le azzurre reduci da una vittoria per 3-0 contro Power Tech Monti Lattari. Alla Don Giustino Russolillo, quindi, ci si aspetta una partita equilibrata e di alto livello, che possa emozionare i tifosi azzurri presenti in palestra. Di seguito gli incroci della quindicesima giornata del girone A di Serie C femminile campano: Molinari Napoli – Volley World Napoli alle 16:00; Power Tech Monti Lattari – GLS Salerno Guiscards alle 17:00; Todis Volley – Intec Service SG Volley alle 18:00; LU.VO. Barattoli Arzano ASD – Partenope Volley alle 19:30.