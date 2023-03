La Juve Stabia fa suo il derby contro il Giugliano allo stadio Menti: 2 a 1 il punteggio a favore delle vespe al termine di un match che ha visto gli ospiti molto propositivi e bene in palla, ma che hanno trovato nel portiere Barosi un muro invalicabile.

Match winner della Juve Stabia è stato il bomber Pandolfi, autore di una pregevole doppietta che ha messo le ali agli stabiesi, nonostante una manovra non sempre fluida e qualche svarione difensivo. Il Giugliano aveva pareggiato l’iniziale vantaggio stabiese, arrivato nella ripresa, con un rigore di Rizzo, ma poi si è fatto infilare da un bel contropiede dell’incontenibile Pandolfi. Questo è il primo successo della Juve Stabia sotto la gestione Pochesci, tre punti d’oro con cui i gialloblu’ blindano la salvezza. Mercoledì sera ci sarà la trasferta contro la Virtus Francavilla. Per il Giugliano un’occasione perduta, visto che gli ospiti hanno sprecato molto sotto porta.

La partita

La Juve Stabia si schiera a trazione anteriore con il 3-4-1-2: in attacco Zigoni e Pandolfi con Silipo tra le linee. Assenti Scaccabarozzi, Mignanelli e Dell’Orfanello. Il Giugliano risponde con il 3-5-2: in attacco Rizzo e Salvemini.

Fasi di studio nei primi dieci minuti: la prima chance è per il Giugliano con un tiro di contro balzo dai venti metri con palla di poco fuori alla sinistra di Barosi. Al 16′ altra chance per il Giugliano: tiro da fuori area di Salvemini, non trattiene Rizzo, arriva in tap in Rizzo ma la sua conclusione in area non è precisa. Al 29′ gran conclusione di Rizzo dal limite e Barosi si rifugia in corner.

Giugliano in forcing: Salvemini si libera in area (32′) ma la sua conclusione viene deviata in angolo da Barosi. Al 34′ ancora Rizzo in area e Barosi para. Un minuto dopo Biasol di testa in area e Barosi devia sulla traversa. Al 44′ Silipo in contropiede lancia Pandolfi che non riesce a concludere. Il primo tempo termina sullo 0-0.

Il secondo tempo

Ad inizio ripresa (12′) la Juve Stabia passa in vantaggio : grande assolo di Pandolfi che penetra in area e fredda Sassi con un preciso diagonale. Al 16′ pari del Giugliano su rigore trasformato da Rizzo. Il penalty è assegnato per fallo di mano di Ricci su tiro di Di Dio. Al 25′ gran tiro dalla distanza di Rondinella e Barosi salva alla grande in angolo.

Al 36′ è ancora il Giugliano a rendersi pericoloso con Piovaccari in rovesciata in area con Barosi che sventa l’ennesima minaccia. Al 39′ vantaggio Juve Stabia con Pandolfi che di testa in area concretizza un’offensiva stabiese. Il finale è vibrante con la Juve Stabia che porta a casa un successo importante mentre il Giugliano non può far altro che recriminare per le varie chance sprecate.

Tabellini

Juve Stabia (3-4-1-2): Barosi 8; Cinaglia 5.5, Altobelli 6, Caldore 6; D’Agostino 5.5 (34′ st Bentivegna 5) , Gerbo 5.5 (34′ st Carbone 5.5) , Maselli 5.5, Maggioni 5.5; Silipo 5.5 (1′ st Ricci 5) ; Pandolfi 8 (48′ st Peluso sv), Zigoni 5 (34′ st Volpe 5) . All.: Pochesci 6.

Giugliano (3-5-2): Sassi 5.5; Biasol 6, Scognamiglio 5.5 , Poziello 5.5; Iglio 6 (4′ st Rondinella 5.5) , Di Dio 6 (22′ st Ceparano 5) , Felippe 6, Gladestony 6, Oyewale 6 (35′ st Ciuferri 5) ; Rizzo 6.5 (22′ st Piovaccari 6) , Salvemini 6.5. All. : Tatomir 6 (Di Napoli squalificato).

Arbitro: Vogliacco di Bari 5.5. Marcatori:12′ st Pandolfi (JS), 16′ st Rizzo (G, rig), 39′ st Pandolfi (JS). Ammoniti: Caldore (JS), Maselli (JS), Iglio (G), Oyewale (G), Ricci (JS), Altobelli (JS), Rondinella (G). Note: spettatori circa 2.000. Angoli 3-6. Recupero: 2′ pt – 4′ st. Prima del match osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime di Cutro.