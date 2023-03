“Cercasi anima gemella”: l’enorme manifesto, affisso tra i cartelloni pubblicitari, ha fatto la sua comparsa questa mattina a Napoli in via Galileo Ferraris. Moltissimi i pedoni e gli automobilisti bloccati nell’immancabile traffico che sono rimasti incuriositi dall’insolito testo. Tra pubblicità di spettacoli teatrali, di paninoteche, di pizzerie e di supermercati, ecco il particolare annuncio firmato da “Stefano”. Non è la prima volta che nel capoluogo partenopeo compaiono manifesti e volantini del genere: Stefano ci sta provando dal 2015 a trovare la propria anima gemella.

“Cercasi anima gemella”: a Napoli il mega-annuncio di Stefano, direttore di banca

L’uomo non ha badato a spese per la sua ricerca quindi, ma non solo: dopo essersi “presentato”, ha anche descritto in maniera particolareggiata il profilo che più gli interessa. “Sono Stefano – si legge – un direttore di banca di anni 49. Cerco una ragazza di anni 32/35, single (non separata, divorziata), signorile, di ottima famiglia come la mia (la cerco di un’antica famiglia di Napoli: di persone perbene, colte, proprietari/benestanti da generazioni)”.

“Non ho assolutamente preferenze fisiche”

Ma la descrizione non finisce qui, perché Stefano indica anche una serie di professioni che più lo aggraderebbero: “avvocato, professoressa, medico, ecc., di sani principi, amante della vita tranquilla e degli animali, che come me, seriamente desideri sposarsi ed avere un figlio”. E infine: “Non ho assolutamente preferenze fisiche, cerco soprattutto una persona che sia perbene, cara, seria ed onesta, con cuore e nobiltà d’animo di altri tempi. Bacioni”. Per contattare il direttore di banca Stefano c’è anche un indirizzo mail, stefano1972b@libero.it ma attenzione: “Si richiede massima serietà, no perditempo” perché “Denuncerei le persone con diverse e cattive intenzioni”.