“Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”: la celebre frase del Mahatma Gandhi e la colorata immagine del “colibrì” hanno dato il benvenuto agli ospiti che nella giornata di ieri hanno raggiunto il Campus Principe di Napoli di Agerola per “Le Figlie dell’Acqua“, l’evento di anteprima della Giornata mondiale dell’Acqua 2023 organizzato dall’associazione Terre di Campania Aps.

“Le Figlie dell’Acqua”, un mare di gocce ad Agerola: ecco l’evento di Terre di Campania

L’evento, cui ha preso parte anche il sindaco di Agerola Tommaso Naclerio, è stato dedicato alla tutela dell’acqua come risorsa, al suo utilizzo responsabile ed alla salvaguardia ecologico-ambientale del territorio campano. Presentata anche l’installazione “Gocce d’Acqua”, che da oltre quattro anni chiama a raccolta artisti e studenti per creare un racconto per immagini e portarlo in cammino per condividere idee ed azioni per custodire l’acqua.

Gocce d’Acqua, insomma, ideata dal fondatore di Terre di Campania Giuseppe Ottaiano, consiste in diverse installazioni artistiche che mirano a raccontare, attraverso un “mare di gocce” dipinte da artisti del territorio, il legame tra acqua e vita. Terre di Campania sta sperimentando un’idea di comunicazione della risorsa acqua che coinvolge scrittori, persone di cultura, studenti e giovani attenti alle tematiche ambientali.

Arte e musica con l’esibizione del Collettivo Artistico Vesuviano

Arte ma anche tanta musica ieri al Campus di Agerola con l’esibizione del Collettivo Artistico Vesuviano diretto da Mikele Buonocore. Il Collettivo ha presentato in anteprima il recital “Acqua – Goccia a goccia” con canzoni inedite i cui testi hanno visto il contributo del musicista Toto Toralbo e del giornalista e scrittore Carlo Avvisati. Il recital ha raccontato con parole e musica la purezza e la forza dell’acqua.

“Occorre allargare la riflessione e soprattutto condividere le azioni. – ha spiegato Ottaiano nel corso della presentazione – Ciascuno, nel suo piccolo, può fare la propria parte, come insegna anche la storia del piccolo colibrì femmina scelta come claim dal World Water Day 2023 accelerating change, al quale Terre di Campania partecipa fattivamente”.

Il programma in vista della Giornata Mondiale dell’Acqua 2023

Dopo l’anteprima di Agerola, le attività in vista della Giornata Mondiale dell’Acqua 2023 del 22 marzo proseguiranno presso il Santuario della Madonna dell’Arco di Sant’Anastasia. Il 16 marzo nell’aula polifunzionale alle ore 18 ci sarà l’apertura della mostra Le Figlie dell’Acqua mentre alle 18 e 30 si terrà il concerto del Liceo Musicale “B. Munari” di Acerra.

Il 18 marzo alle ore 18 e 30 si esibirà il Collettivo Artistico Vesuviano. La mostra sarà aperta dalle ore 9 alle 13 il 19, 20 e 21 marzo. Il 22 marzo, infine, ci sarà il convegno a partire dalle ore 9 e 30 al quale parteciperà anche l’assessore all’Agricoltura della Regione Campania Nicola Caputo. Nella stessa giornata alle ore 16 a Villa Bruno a San Giorgio a Cremano l’Ente Idrico Campano (Eic) ha organizzato l’evento congressuale “Percorsi d’Acqua”.