Il Questore di Napoli ha emesso 7 provvedimenti di Divieto di accesso ai pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento ex art. 13 bis del D.L. 14/2017, come modificato dal D.L. 130/2020, per periodi dai 6 mesi ai 2 anni, nei confronti di altrettante persone tra i 16 e i 22 anni che, nella notte del 2 febbraio 2022, presso un ristorante in Discesa Coroglio, avevano preso parte ad una rissa, pertanto erano stati denunciati per rissa aggravata e danneggiamento aggravato; una di esse era stata, altresì, denunciata per minaccia aggravata e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Inoltre, un altro provvedimento ex art. 13 del D.L. 14/2017, come modificato dal D.L. 130/2020, della durata di 3 anni, è stato emesso nei confronti di un 44enne napoletano che lo scorso 21 dicembre, in via Speranzella, era stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti.

Tali provvedimenti, predisposti dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura, prevedono il divieto di accedere ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento nelle strade in cui si sono svolti i fatti nonché di stazionare nelle loro immediate vicinanze.