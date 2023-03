Playoff Serie B2 il Volley Napoli si qualifica matematicamente

Il Volley Napoli vince e si qualifica matematicamente ai playoff per la Serie B2. Vittoria fondamentale nella scorsa giornata per le azzurre che sono uscite dal campo di Pianura con il bottino punti pieno. Un 3-1 di carattere che porta le atlete di mister Alessandro Maione a conquistare matematicamente l’accesso ai playoff per salire in Serie B2 con tre giornate d’anticipo sulla conclusione del campionato.

Un match tirato e combattuto quello di sabato contro l’ASD Polisportiva Paestum, merito anche della qualità della compagine avversaria. Due squadre di livello che sono scese in campo regalando ai tifosi un grande spettacolo pallavolistico.

«Abbiamo studiato questa partita, conoscevamo i loro punti di forza e abbiamo cercato di limitarli quanto più possibile. – Commenta così la gara l’allenatore Alessandro Maione nel post partita. – Soprattutto abbiamo cercato di lavorare molto sui nostri punti di forza, per metterle in difficoltà direttamente dal servizio e in fase d’attacco. Abbiamo avuto un calo d’attenzione al terzo set, ma preferisco guardare agli aspetti positivi: rientrare con quel carattere in campo e chiudere il set è stato importante».

Due settimane di sosta ad anticipare questa sfida, settimane di lavoro intenso per curare tutti gli aspetti chiave di una sfida importante. «L’aspetto che abbiamo curato meglio in questa partita è stata sicuramente la fase muro-difesa. Siamo tornati ad essere efficienti su quello che è stato un aspetto del gioco in cui abbiamo avuto difficoltà nelle scorse settimane. Questo ci ha permesso di giocare su tutti i palloni in un certo modo».

Un punto significativo alla questione playoff

Con questa vittoria si è messo un punto significativo alla questione playoff, conquistando l’obiettivo societario in anticipo sulla conclusione del campionato. «La nostra vittoria unita ai 3 punti della Volley World in casa di Molinari ci porta a +10 sulla quarta e di conseguenza con ben tre giornate di anticipo matematicamente ai play off! Ora ci tocca consolidare il secondo posto e cercare di fare più punti possibili per classificarci al meglio anche nella classifica avulsa (tra i 2 gironi) che potrebbe darci un vantaggio significativo nei play off».