Raccolta fondi per permettere alla piccola Mariarosaria di volare a Boston e sottoporsi all’intervento chirurgico al cuore: domenica 12 marzo presso il Teatro Supercinema di Castellammare di Stabia in scena la Compagnia Arcobaleno con una rappresentazione incentrata sulla Cantata dei Pastori per sostenere la famiglia Graziuso.

Castellammare, a teatro per il cuore di Mariarosaria: grande successo al Supercinema

L’iniziativa è stata patrocinata dal Comune di Santa Maria la Carità. Ed ha visto scendere in campo numerose associazioni ed Enti del territorio tra cui Young Space, la parrocchia Spirito Santo di Castellamare di Stabia, Anspi – SpiritoSantoStabiae, Nasi Rossi Clown Therapy, “Os…Are” e Centro Cultura L’Arcobaleno. Tutte hanno unito le forze per aiutare questa nostra piccola sorella. L’intero importo del biglietto è donato alla famiglia di Mariarosaria, la quale era presente alla bellissima serata.

“Siamo riusciti a raccogliere 3mila euro – conferma il presidente di Young Space Desiderio D’Amato – un risultato importante che conferma il grande cuore delle persone. Lo spettacolo offerto è stato gradito dal pubblico. Ringrazio la famiglia Graziuso per la fiducia, tutta la compagnia teatrale L’Arcobaleno, l’attore Gennaro Di Maio, i presentatori Amalia Bernardo e Gennaro De Marco, il fotografo Enrico Gargiulo”.

Sulla stessa onda don Salvatore Abagnale: “Una serata all’insegna della solidarietà per riscoprire il grande cuore che batte in ognuno di noi. Attraverso la Cantata dei Pastori siamo trasportati in quell’atmosfera che riempie le nostre vite nel mese di dicembre e che ci ricorda, che la nostra vita è piana solo quando siamo capaci di amare. Domenica abbiamo aggiunto con il nostro contributo un pezzo di amore per sostenere concretamente la famiglia Graziuso in questo tempo così difficile”.

Michele Mercurio