È accaduto a Torre del Greco dove dei ladri sono entrati in azione in una gioielleria: rubati preziosi e valori per un bottino complessivo che secondo una prima stima sfiorerebbe i 150mila euro.

Vittima il titolare della storica gioielleria Altieri, posta nella centrale via Roma. Nonostante la posizione e nonostante il fatto che i malviventi entrati in azione abbiano divelto parte di una saracinesca e distrutto le vetrine di esposizione interne all’attività, nessuno è riuscito a dare l’allarme in tempo utile per bloccare i ladri, che sono riusciti a fare perdere le tracce.

Sul caso indagano gli agenti di polizia del locale commissariato, mentre si sta valutando se i sistemi di videosorveglianza interni all’esercizio commerciale e quelli posti sulla pubblica via abbiano catturato immagini giudicate interessanti per l’attività investigativa.