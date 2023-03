“In merito all’interruzione della linea Cumana causata dal pericolo per la possibile caduta di massi provenienti da reperti archeologici siti in proprietà non di pertinenza di Eav, l’azienda informa che, in attesa che la Sovrintendenza e i vigili del fuoco mettano in sicurezza l’area, la circolazione ferroviaria resta sospesa anche domani nel tratto da Pozzuoli fino a Torregaveta“. Così in una nota dell’Ente autonomo Volturno intervenendo in merito ai disservizi che da questa mattina interessano il territorio flegreo.

I treni in partenza dalla stazione di Napoli-Montesanto, informa l’EaV, da domani limiteranno la corsa a Pozzuoli, mentre tra la stazione di Pozzuoli e quella di Torregaveta è istituito un servizio sostitutivo di bus.

Gli orari ed i punti di fermata degli autobus sono indicati su eavsrl.it alla pagina – https://www.eavsrl.it/web/orari-linee-ferroviarie.

Il pericolo caduta massi è collegato ad una scossa di terremoto che si è verificata nella tarda serata di ieri nella zona dei Campi Flegrei. Il sisma si è verificato alle 23.40 di ieri, 2.8 la magnitudo della scossa, avvertita da residenti. Poco prima, alle 22,12 c’era stata un’altra scossa, di magnitudo 2.1 con epicentro sul Vesuvio.

Sono in corso gli interventi per la messa in sicurezza del muro, contenuto dalla rete di protezione che ne ha impedito il crollo.