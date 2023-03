“L’alimentazione è uno dei pilastri della medicina moderna. Sempre più attenzione si rivolge a tale argomento anche in ambito ospedaliero, dove c’è un’alta influenza legata alla malnutrizione”. Sono alcuni dei concetti che hanno guidato il corso di aggiornamento “Nutrizione e salute” svoltosi oggi presso l’auditorium dell’istituto Sannino-De Cillis di Napoli e che la presidente Maria Corvino e i responsabili scientifici Vincenzo Nuzzo e Ciro Fittipaldi hanno voluto tenere proprio in una scuola in occasione della giornata nazionale dei disturbi alimentari. “Abbiamo affrontato – proseguono i referenti dell’iniziativa – la nutrizione in tutti i suoi aspetti, non trascurando la prevenzione: sotto questo aspetto, entriamo nel campo dei disturbi e dei comportamenti alimentari (obesità e anoressia), aspetti che colpiscono tanti ragazzi. Per questo non si può scindere il discorso della prevenzione con il mondo della scuola, che è, come la sanità, un baluardo dello stato sul territorio”.

Non è un caso che nel corso della giornata, uno dei momenti più significativi sia stata la presentazione del video “Il peso del coraggio”, realizzato dagli alunni e dai docenti della quarta A dell’indirizzo Servizi per la sanità e l’assistenza sociale dell’istituto Sannino-De Cillis, guidato dalla dirigente scolastica Angela Mormone. “Obesità e anoressia sono due facce della stessa medaglia, che tanto affliggono la nostra nazione e in generale il mondo occidentale, ma ancora di più il nostro territorio così fragile da un punto di vista sociale”.

Quattro le sessioni svoltesi nel corso della giornata: “Scuola e sanità: due pilastri della società”, “La nutrizione clinica: dall’ospedale al territorio”, “Nutrizione e obesità” e “Aspetti clinici”, le prime due intervallate dalla tavola rotonda dal titolo “La rete della prevenzione dei disturbi alimentari”.