Attimi di paura e tensione nel centro storico di Napoli, questa notte dopo la mezzanotte, a piazza Bellini. Un vero e proprio raid contro un bar di piazza Bellini a Napoli compiuto da una decina di persone vestite di nero con il lancio di bottiglie di vetro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, allertati da militari dell’esercito di vigilanza in piazza.

Non ci sono feriti, e da una prima ricostruzione sarebbe emerso che nel gruppo vi fossero diversi ultras della squadra di calcio dell’Eintracht Francoforte. L’attività commerciale, al momento del “lancio” era chiusa. Continuano le indagini dei carabinieri per identificare le persone coinvolte.

Sono giunti ora sul lungomare di Napoli tre nuovi autobus di tifosi tedeschi per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League Napoli-Eintracht Francoforte. I pullman hanno portato 150 supporter dall’aeroporto di Capodichino nell’hotel del lungomare di Napoli dove ora in tutto sono circa 600 ora i tifosi presenti compresi 250 ultras dell’Atalanta storicamente gemellati con l’Eintracht. Circa 200 dei quali sono all’esterno dell’albergo. A controllarli molti mezzi di polizia e carabinieri, con diversi agenti in tenuta antisommossa.