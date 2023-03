Il 25 marzo prossimo è stata organizzata dall’ Ancupm (Associazione Nazionale Comandanti ed Ufficiali dei Corpi di Polizia Municipale) in collaborazione con il Comune di San Sebastiano al Vesuvio una giornata di studio dal titolo “La riforma Cartabia: note operative per le attività di Polizia Giudiziaria”.

L’evento ha avuto il patrocinio dell’Anci Nazionale, della Città Metropolitana di Napoli, del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e della Scuola Regionale di Polizia Locale. Esso rientra tra le giornate di studio organizzate dall’A.N.C.U.P.M. Campania che vedrà la partecipazione della stragrande maggioranza dei Comandanti ed Ufficiali delle Polizie Municipali della Regione Campania.

Il convegno è incentrato sul d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. Riforma Cartabia). Le novità sono molte e vanno tutte nella direzione (di tentare) di accorciare i tempi di svolgimento dei procedimenti penali. In tal senso vi è un evidente favor per un maggior ricorso alle archiviazioni, più stringenti regole di giudizio per disporre il rinvio a giudizio; un ampliamento dei casi procedibilità a querela; sistemi di notificazione più snelli; audizioni delle persone a distanza. Ma vi è anche un complesso sistema di norme per ovviare a eventuali stasi dei procedimenti offrendo alle parti private strumenti per sollecitare la loro definizione.

Relatori d’eccezione sono: Dott. Giovanni Conzo Procuratore aggiunto della Procura di Roma, Dott. Gianluigi Apicella Sostituto Procuratore della Procura di Nola, Avv. Ciro Buonajuto Sindaco di Ercolano nonché VicePresidente Nazionale ANCI e delegato Sicurezza e Legalità.