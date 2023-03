Chi non ama la frutta? Che si tratti delle mele del giardino di casa nostra o di frutta esotica proveniente dai Paesi caldi, questa delizia della natura sa sempre come farci venire l’acquolina in bocca. Ma c’è anche un altro motivo per cui la frutta è particolarmente amata dal grande pubblico: la sua identificazione con le slot machine, simpatiche macchinette a rullo che in poco tempo possono farci acciuffare qualche vincita stuzzicante. Chi gioca alla slot Legacy of dead in Italia saprà benissimo di cosa stiamo parlando: delle intramontabili slot alla frutta, che sono spesso il porto sicuro in cui rientrare dopo esperienze di gioco più impegnative e frenetiche.

Come nasce il legame tra frutta e slot? La storia è simpatica e trova le sue radici negli Stati Uniti, durante gli anni del Proibizionismo.

Il Proibizionismo, come suggerisce il nome, fu quell’epoca storica in cui il governo americano decise di proibire diverse attività, tra cui il gioco. Un bel problema per quei commercianti e gestori di bar che avevano già investito i loro risparmi sulle prime slot machine. Come utilizzare queste macchinette che erano in circolazione già dalla fine dell’800 e che tanto piacevano ai clienti?

La risposta è arrivata subito. Invece che vincite in denaro, le slot alla frutta avrebbero stabilito l’aroma delle caramelle o dei dolci già acquistati. In pratica il cliente pagava per l’acquisto dei dolci e la slot avrebbe solo selezionato il gusto delle caramelle, eliminando del tutto quella componente del rischio che il governo statunitense aveva messo al bando.

L’idea fu talmente apprezzata dal pubblico che alla fine le slot alla frutta rimasero anche quando i tempi (e le politiche) cambiarono, facendo rientrare nell’ambito della legalità anche il gioco.

Da allora, le fruit slot ne hanno fatta di strada. Vediamo le tappe più importanti!

Le slot alla frutta: falsi miti e verità oggettive

Le leggende metropolitane sulle slot alla frutta sono tante e spesso riescono a trarre in inganno anche i più esperti del gioco. Quante di queste leggende hanno influenzato anche le tue scelte al tavolo verde? Scopriamolo insieme.

Le slot alla frutta hanno un payout basso

Falso. Le slot alla frutta comprendono un numero infinito di titoli di altrettanti innumerevoli provider. Classificare in un’unica categoria tutte le videoslot del settore è impossibile, soprattutto per quanto riguarda il loro payout. Solo per fare alcuni esempi, ci sono slot che offrono payout superiori al 98%, una delle percentuali più elevate di questo tipo di giochi.

Le fruit slot hanno poche linee di pagamento

Falso. Tra i titoli di questo genere di slot ci sono, ad esempio, le slot megaways e le slot Cluster Pays. Per chi non ha una grande esperienza al riguardo, basti sapere che le prime sono slot con un numero elevatissimo di linee di pagamento, che si attesta in media sulle 117.649 ma può anche aumentare.

La modalità Cluster Pays invece è una modalità di vincita che non prevede affatto linee di pagamento; le vincite vengono rilasciate quando i simboli uguali si posizionano su rilli vicini.

Le slot con frutta sono facili da giocare

In linea di massima, è vero. Anche se, come accennato prima, la varietà è la regola quando si tratta di slot, le slot frutta possono avere dei meccanismi di gioco abbastanza semplici. La scelta di giochi in cui non c’è un numero eccessivo di funzioni speciali è ampia, quindi anche quando vogliamo effettuare delle puntate in maniera un po’ più rilassata, questo tipo di slot è sicuramente il più adatto.

La volatilità di queste slot è bassa

Falso. Le slot a tema frutta possono avere una volatilità bassa, media e alta. Anche in questo caso, è il singolo gioco ad avere le proprie caratteristiche e generalizzare è impossibile quando abbiamo di fronte una categoria tanto ampia di titoli. Per conoscere con precisione la varianza di ua slot, basta entrare nelle informazioni e visualizzare i dati prima di decidere se giocare o meno.

Il numero 7 paga più di simboli della frutta

Questa è una leggenda che ha un fondo di verità. Il 7 è, secondo la tradizione, il numero che indica la fortuna e il benessere. Come poteva mancare quindi in una slot online? L’effetto è stato quello di precedere i simboli veri e propri della frutta riguardo al valore delle relative vincite.

Ma c’è un altro simbolo che ha superato la frutta in quanto a valore, quello della bar. A volte sono simboli color oro, altre volte argento; in alcuni casi ci sono simboli con 1 bar e in altri con più bar. Se ti sei chiesto quale sia l’origine di questo simbolo, te lo sveliamo subito: è quello del pacchetto di chewing gum.

E se ripensi ai gusti delle caramelle e alla frutta delle slot nel periodo del proibizionismo, ecco che tutto acquista un senso!