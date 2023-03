Tonfo della Juve Stabia che viene strapazzata in terra pugliese dalla Virtus Francavilla: 3-1 il risultato per la compagine di mister Calabro. I pugliesi hanno giocato un match a ritmi indiavolati avendo avuto il merito di recuperare l’iniziale svantaggio dopo il gol di Pandolfi per le vespe al 20′.

La Virtus ha beneficiato di un autogol di Cinaglia per pareggiare nel primo tempo, poi nella ripresa i gialloblu sono scesi di tono e commesso errori madornali in difesa, dopo aver disputato un buon primo tempo, e Maiorino ha calato una doppietta di pregevole fattura, che mandato in auge la Virtus nel corso della ripresa. Il portiere Russo ha sventato poi altre palle gol, con Pandolfi che ha sbagliato una favorevole occasione sull’1-1. Il massiccio turn over praticato non ha premiato le scelte di mister Pochesci.

Ora la Juve Stabia è decima a 41 punti con il Potenza e domenica affronterà il Latina a 39 punti, in un match fondamentale per il prosieguo di stagione. Con questa vittoria la Virtus è nona con 42 punti e ha superato la Juve Stabia in classifica.

Le formazioni

La Juve Stabia si schiera con il 4-3-3: vari cambiamenti per mister Pochesci rispetto alla di domenica contro il Giugliano. In porta c’è Russo, in difesa Vimercati come terzino, a centrocampo Berardocco e Carbone, in attacco tridente con Bentivegna, Volpe e Pandolfi. Indisponibili Mignanelli e Scaccabarozzi, squalificati Caldore e Gerbo. La Virtus Francavilla risponde con il 3-4-1-2: in attacco c’è il bomber Patierno, con ben sedici gol all’attivo, supportato da Maiorino e Murilo. In mediana c’è Cisco mentre in difesa ritorna Idda da squalifica.

Il primo tempo

Inizio brioso del match da ambo le parti: al 5′ ci prova Pandolfi in area, su assist da corner, con palla alta sulla traversa. Al 10′ la Virtus vicino al gol: cross da destra di Maiorino, in area Idda colpisce di testa con la palla che incoccia la traversa,poi la retroguardia ospite si rifugia in angolo.

Al 15′ Ricci si infortuna ed entra D’Agostino nelle fila stabiesi. La Juve Stabia c’è e spinge: al 20′ le vespe passano in vantaggio con Pandolfi, che decentrato sulla sinistra , fa partire una staffilata da circa venticinque metri che sorprende Avella, con la palla che si abbassa nella traiettoria e finisce in rete alla sinistra del portiere. Una giocata pregevole del bomber gialloblu’.

La Virtus Francavilla si lancia alla ricerca del pari: al 26′ Cisco si libera sulla destra, il suo cross insidioso in area è preda di De Marino, gran tiro e quasi sulla linea un difensore gialloblu’ sbroglia la situazione. Tra il 33′ e il 35′ ci prova Carbone per la Juve Stabia dopo efficace ripartenza, ma entrambe le sue conclusioni si spengono di poco a lato. Al 37′ pari della Virtus Francavilla: cross da destra dell’incontenibile Cisco, il difensore Cinaglia devia sfortunatamente la palla nella propria porta e beffa il proprio portiere Russo.

Il match è molto aperto e vibrante con capovolgimenti di fronte e con gli attacchi che non lesinano sforzi per trovare la via del gol. Nel finale ci prova Murilo (40′) per la Virtus con parata di Russo e Bentivegna (45′) su punizione dalla distanza. Il primo tempo termina sull’1-1.

Il secondo tempo

La ripresa si conferma su ritmi alti con la Virtus Francavilla che preme sull’acceleratore. Al 12′ gran tiro di Maiorino dalla distanza e pericolo scampato per gli stabiesi. Al 14′ Pandolfi non è preciso sotto porta e mette fuori da posizione favorevole. Una chance sprecata. La Virtus costruisce un paio di palle gol: punizione (16′) di Maiorino e Russo para deviando la palla sulla traversa, è Patierno di testa a impegnare il portiere stabiese (18′).

Al 25′ ci prova D’Agostino con un tiro dalla distanza con Avella che respinge. Al 30′ vantaggio Virtus Francavilla: magia di Maiorino che dai 30 metri lascia partire un bolide che trafigge Russo: un eurogol. La Virtus Francavilla chiude i giochi grazie ad un altro gol di Maiorino (43′) che dopo ripartenza supera Russo in uscita con un lob. Il match si chiude così con la vittoria della Virtus Francavilla per 3-1.

Tabellino

Virtus Francavilla (3-4-2-1): Avella 6; Caporale 6, Minelli 6, Idda 7; De Marino 6.5 (27’st Pierno 6), Risolo 6 (12’st Tchetchoua 6.5), Macca 6, Cisco 7 (42’st Solcia sv); Maiorino 8, Murilo 6.5 (42′ st Di Marco sv); Patierno 7. All.: Calabro 7.

Juve Stabia (4-3-3): Russo 6; Maggioni 5, Cinaglia 5, Altobelli 5, Vimercati 5 (35′ st Dell’Orfanello 5); Ricci sv (15′ pt D’Agostino 5.5), Berardocco 5, Carbone 6 (22’st Maselli 5); Bentivegna 5.5 (22’st Silipo 5), Volpe 5 (22′ st Zigoni 5), Pandolfi 6. All: Pochesci 5.

Arbitro: Lovison di Padova 6.5. Marcatori: 20′ pt Pandolfi (JS), 37′ pt Cinaglia (aut.JS), 30′ st Maiorino (VF), 43′ st Maorino (VF). Ammoniti: Minelli (VF), De Marino (VF), Altobelli (JS), Vimercati (JS), Maiorino (VF). Note: spettatori circa 1.200. Angoli: 7-5. Recupero: 3′ pt – 4′ st.

Domenico Ferraro