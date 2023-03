Continua il miracolo Oplonti con la vittoria a Roma arriva il secondo posto in classifica

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Con i tre punti conquistati in quel di Roma la Vesuvio Oplonti Volley targata COGE conquista momentaneamente il secondo posto in classifica.

In casa del Volleyrò Casal De Pazzi, formazione giovane ma con ottime individualità e prospetti di cui si parlerà un gran bene in futuro, la squadra di coach Della Volpe sfodera una prestazione matura non concedendo nulla all’avversario e portando a casa tre punti fondamentali. La partita è stata condotta nel migliore dei modi, sin dal primo set che capitan Drozina e compagne vincono con il punteggio di 25-16. Nel secondo parziale il film sembra essere lo stesso, con l’Oplonti che prende subito il largo e mantiene a distanza le avversarie, fintanto le l’energia delle giovani e forti avversarie riporta il set in equilibrio che si chiude a favore delle torresi solo ai vantaggi (27-25).

E’ proprio qui che forse la partita subisce la definitiva e decisiva sterzata; l’Oplonti non abbassa la guardia e con maturità chiude subito la pratica 25-17 conquistando il bottino pieno. Complice la sconfitta del Pontecagnano, le tigers conquistano momentaneamente il secondo posto in classifica dando ancora più risalto a quello che è un bel miracolo sportivo che sta continuando.

Prossimo appuntamento sabato 18 alle ore 17.45 tra le mura amiche con un big match ad alta quota. A Torre Annunziata arriverà il fortissimo ed espertissimo Pozzuoli; si prospetta un match spettacolare dove a fare la differenza saranno sicuramente i dettagli.