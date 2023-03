Ercolano, spari in via Mare dopo una lite: ferito un 28enne. Stamattina ad Ercolano i carabinieri della compagnia di Torre Del Greco e polizia sono intervenuti a via Mare per una sparatoria.

Ercolano, spari in via Mare dopo una lite: ferito un 28enne

Da una prima sommaria ricostruzione pare che due uomini, per cause in corso di accertamento, avrebbero litigato. Sono stati esplosi dei colpi d’arma da fuoco e uno dei protagonisti è rimasto ferito e trasferito all’ospedale Maresca non in pericolo di vita.

L’uomo è stato dimesso, ha 28 anni ed è già noto alle forze dell’ordine. L’altro uomo, un 40enne anche lui già noto alle forze dell’ordine, si trova in Commissariato. La posizione dei due è al vaglio delle autorità.