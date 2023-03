Con false dichiarazioni, avrebbe sottratto all’erario oltre 167mila euro. Per questo motivo un imprenditore di Sant’Antonio Abate è stato raggiunto da un provvedimento di sequestro preventivo.

Ad eseguire il provvedimento eseguito, disposto dal gip su richiesta della Procura torrese, gli uomini del gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata.

Ad essere interessato dal provvedimento è stato il rappresentante della F.G. Group Srl, società operante nel commercio all’ingrosso di bevande. L’uomo, “al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto – come spiegano dalla Procura – avrebbe utilizzato per operazioni inesistenti, indicando, nelle dichiarazioni fiscali relative all’anno 2016 ai fini delle imposte sul valore aggiunto, elementi passivi fittizi per un totale di 763.086,12 euro, con Iva pari appunto 167.878,75 euro“.

Bloccati i conti correnti della società

La misura cautelare è stata emessa per l’intero importo che si ritiene sia stato evaso al fisco. Nel corso dell’esecuzione, curata dalla compagnia della Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia, è stata sequestrata l’intera somma di 167.878,75 euro, con l’apposizione del vincolo giudiziario sulle disponibilità finanziarie presenti sui conti corrente intestati alla società.