Sabato in scena Santa Maria La Carità – Agerola

Sabato 18 marzo alle ore 15.00 allo Stadio Comunale Santa Maria andrà in scena Santa Maria la Carità – Agerola, gara valevole per la ventiseiesima giornata del Campionato di Promozione Girone B.

Si torna dove si è stati bene, dopo lo Show dell’ultimo turno con la manita rifilata alla Viribus Unitis (5-0) in un Comunale gremito, la capolista Santa Maria la Carità ospita la quarta forza del campionato, l’Agerola di mister Ricciardi. Sebbene la matematica sia in tasca da ben due turni siamo alle battute conclusive di questo entusiasmante campionato per la compagine sammaritana e a cinque giornate dal Gong i giochi per una posizione playoff si fanno interessanti.

L’Agerola

L’Agerola è una delle compagini in cerca di un posto al sole, con 43 punti in classifica frutto di 12 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte al comunale verrà in cerca del bottino pieno per avvicinarsi alle battistrada Cercola e Frattamaggiore distanti rispettivamente 4 e 3 lunghezze. La formazione agerolina arriva da due vittorie consecutive, l’ultima ai danni del Barano conclusasi con il risultato di 3-0 grazie alle reti di Marino tris, la prima di Aldo e le altre due di Giuseppe. L’Agerola è scesa così in campo: Fusco, Di Gregorio, Porzio, Vissicchio, Liguori, D’Amora, Di Landro, Di Capua, Marino A., Marino G., Carolei. È anche la sfida degli ex, nell’ultimo undici titolare sopra citato diversi sono i calciatori che nel corso degli anni hanno militato con la formazione sammaritana: Porzio, Liguori e non per ultimo D’Amora che nella passata stagione è stato il capitano.

L’andata

Non sarà una gara semplice soprattutto per la voglia di rivalsa di alcuni ex, il capitano Leonardo Gargiulo a Stereo 5 TV: “E’ un derby importante, all’andata è stata una partita dura , sicuramente daranno battaglia per raggiungere una posizione nei playoff ma noi in casa non regaleremo nulla e faremo la nostra classica partita per i 3 punti”.

Partita dura è stata quella dell’andata al Comunale di Agerola, in una giornata piovosa la formazione di casa passò in vantaggio proprio con l’ex D’Amora alla mezz’ora del primo tempo con tanto di esultanza discutibile ma si fece recuperare alla mezz’ora del secondo tempo con un autogol in mischia, la gara terminò con il risultato di 1-1. Tutte le premesse per una gara di alta caratura in campo e sugli spalti se i numeri dovessero rispettare l’affluenza dell’ultima gara casalinga (1000 persone circa).

INFO BIGLIETTI

Il giorno della gara sarà possibile acquistare i biglietti d’ingresso presso la biglietteria dello Stadio dalle ore 14.00 alle ore 15.45 (salvo esaurimento biglietti). Il prezzo del tagliando è di € 5.00 sia per i locali che per gli ospiti, le donne e gli under 12 possono accedere all’impianto gratuitamente. Il numero massimo di biglietti per gli ospiti sarà di 200

ACCREDITI STAMPA/FOTOGRAFI

Il regolamento è consultabile qui: Regolamento. Le domande dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 14.00 di venerdì 17 Marzo. Gli accrediti dovranno essere ritirati in Biglietteria il giorno della gara ,senza di esso non sarà concesso l’ingresso allo Stadio. Fino al termine della stagione calcistica 2022/2023 sono sospesi tutti gli accrediti di favore per assistere alle gare interne.