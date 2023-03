Torre Annunziata: “Spegnere le luci” un cartello per consumare meno, ma il condominio rubava la corrente

A Torre Annunziata i Carabinieri della locale Compagnia insieme a personale dell’Enel hanno effettuato un controllo a largo raggio volto al contrasto dell’illegalità diffusa. Durante le operazioni svolte in diverse parti della città i militari hanno denunciato 5 persone per furto aggravato.

Gli indagati avevano creato un allaccio abusivo alla rete pubblica manomettendo il contatore di energia elettrica che avrebbe dovuto documentare i consumi del proprio mini-condominio.

Nel condominio un cartello surreale: “spegnere le luci”. L’invito era rivolti ai condomini e invitava a consumare meno. Evidentemente si preoccupavano di non aggravare “ingiustamente” la bolletta ai fornitori di energia elettrica dato che loro non la pagavano proprio. Proseguono gli accertamenti per quantificare al danno economico complessivo causato.