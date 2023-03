Quaranta imbarcazioni con buona partecipazione extra regione, tre percorsi e l’incanto di Capri, Ischia, Procida e della Costiera sorrentina. E’ la quarta edizione della Vesuvio Race powered by Alyena Shipyard, da quest’anno nel calendario delle regate FIV Nazionale, che salperà sabato il 25 Marzo 2023. Partenza dalla Baia dell’Oncino di Torre Annunziata giro delle isole di Procida, Ischia e Capri con arrivo a Castellammare di Stabia (70 N.M.).

I più veloci arriveranno nella notte tra sabato e domenica. Per il resto della flotta appuntamento a Marina di Stabia nella giornata di domenica 26. Un percorso ricco di passaggi sotto costa e tra le isole che rendono la regata aperta, ricca di scelte tattiche e piena di ingaggi avvincenti fino al traguardo. Classi: Orc, X2, Mini 650, Class 950, Gran Crociera

Tanti gli armatori che hanno scelto la Vesuvio Race provenienti da fuori regione: il team di Globulo Rosso dallo Yacht Club Gaeta EVS con il loro Este31 e tante vittorie alle spalle; l’equipaggio pugliese di TAnspance, un J70 che parteciperà al percorso Coastal: “non potevamo mancare” commenta l’armatore e socio del Circolo della Vela Gallipoli.

La regata, organizzata da un team di giovani velisti professionisti e appassionati, sotto l’egida del Circolo Nautico di Torre Annunziata, apre il circuito delle più importanti regate offshore previste in V ZONA, ed è animata da un forte spirito d’entusiasmo, di aggregazione e di competizione che lo ha caratterizzato fin dalla prima edizione. “La manifestazione, che vuole essere ogni anno sempre più coerente e vicina alle esigenze dei partecipanti, non è solo un evento a carattere sportivo, ma un atto di promozione del territorio costiero partendo dalla provincia: un territorio ricco di bellezza ed un percorso avvincente con i suoi passaggi sotto costa che danno tanto filo da torcere dal punto di vista tattico” dicono gli organizzatori.

La partenza, prevista per sabato 25 marzo ore 12:00 vedrà le imbarcazioni e i relativi equipaggi confrontarsi in un percorso che parte da Torre Annunziata- Castellamare di Stabia e tocca le isole di Procida, Ischia, Capri e Costiera Sorrentina, con due percorsi collaterali. Link percorsi: https://www.vesuviorace.com/percorsi/

A supporto dell’intera logistica della manifestazione vi è il Porto Turistico Marina di Stabia, partner essenziale e apprezzato dalla flotta partecipante, luogo ideale per tutto il programma sportivo e conviviale dell’evento. Qui infatti si terrà il briefing tecnico in modalità webinar previsto per venerdì 24 marzo ore 18:45 ed a seguire, sabato 25 il briefieng pre-regata con la partecipazione del presidente del Comitato di Regata Francesco Coraggio coadiuvato dal primo membro Luciano Cosentino e ai fini dell’informazione relativa alle condizioni meteo, del prof. Raffaele Montella in rappresentanza del Centro Campano per il Monitoraggio e la Modellistica Marina e Atmosferica dell’Università Parthenope diretto dal prof. Giorgio Budillon.

Come ad ogni edizione, non mancheranno il sistema di tracciamento satellitare della flotta, il cui link verrà reso pubblico su tutti i social e sul sito ufficiale www.vesuviorace.com. Il comitato organizzativo ha poi previsto dirette della regata con video e scatti dei principali passaggi costieri e non solo, anche grazie ai giornalisti del magazine “Non solo Nautica” che farà la videocronaca della partenza. Main sponsor dell’evento sarà il cantiere navale “ALYENA Shipyard”, partner ed attore attivo nell’organizzazione, con il quale condivide la base valoriale dell’evento. Con la collaborazione della: Lega Navale Italiana sezioni di Castellammare, Procida e Pozzuoli che forniranno un prezioso supporto logistico.

Sponsor associati: Yachtneeds, Ecofutura, Nautic Sales & Marketing. L’evento è patrocinato dai comuni di: Forio, Procida, Lacco Ameno, Casamicciola, Torre del Greco, Ercolano, Portici, Sorrento, Vico Equense e Capri.