Altro che “venerdì 17”. Sorteggio Champions favorevole al Napoli, evitate le “corazzate”

AC Milan. Questo il nome accoppiato a quello del Napoli oggi a Nyon. Gli azzurri affronteranno infatti i rossoneri ai quarti di finale di Champions League, i primi della storia del club partenopeo.

“Una squadra che ha la Champions nel DNA”, come dice Spalletti. Come dargli torto. Sarà indubbiamente un match difficile per il Napoli, eppure, viste le altre squadre dell’urna, la formazione lombarda pare essere quella più abbordabile, anche se tosta.

Si giocherà il 12 aprile alle ore 21 l’andata, quando gli azzurri di Spalletti saranno attesi a San Siro per la prima delle due sfide contro i rossoneri di Pioli.

La sfida poi si potrà decidere al Maradona: non passerà troppo tempo visto che le due formazioni si ritroveranno di fronte il successivo 18 aprile a Fuorigrotta, sempre alle 21.

Sorteggio quindi favorevole per il Napoli, ancor di più visto il tabellone, che in caso di vittoria permetterebbe agli azzurri di affrontare in semifinale una tra Inter e Benfica, evitando quindi le quattro corazzate, affrontabili solo in finale.

E sembra proprio vero: il Napoli ha praticamente da sempre una reputazione di squadra sfortunata in tutto e per tutto. Ma quest’anno tutto ha un sapore diverso, e chissà se è un caso l’ennesima vittoria contro la superstizione.

Venerdì 17 è infatti una data che a Napoli suona come giornata di disgrazia e sfortuna: ma, se oggi qualche napoletano ha avuto una giornata no, basta vedere il sorteggio per rallegrarsi. E poi restano, comunque vada, le straordinarie prove che gli azzurri hanno offerto in Europa e una festa Scudetto di cui bisogna solo ultimare i preparativi.

Bè, per i partenopei tifare Napoli è sempre bello, ma questa stagione di più.

Giuseppe Garofalo