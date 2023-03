Le classi quinta A e B dell’Istituto Comprensivo “Francesco Di Capua” di Castellammare di Stabia, hanno preso spunto dall’iniziativa di beneficenza che si è tenuta nel cortile della scuola per redigere un breve articolo giornalistico sull’iniziativa benefica.

Di seguito pubblichiamo il breve “pezzo” inviato alla nostra redazione, complimentandoci con la scuola stabiese sia per l’iniziativa in favore della piccola Maria Rosaria, sia per l’attenta redazione dell’articolo.

Venerdì 17 marzo nel cortile dell’Istituto Comprensivo “Francesco Di Capua” è stato allestito un gazebo per partecipare, con la vendita delle uova pasquali, alla raccolta di beneficenza a favore della piccola Maria Rosaria.

L’iniziativa, voluta dal Dirigente Scolastico Angela Cambri, è stata promossa dal Consiglio di Istituto della scuola che ha contattato l’Associazione Piccolo Amore, organizzatrice di diverse iniziative rivolte al raggiungimento della somma necessaria per coprire tutte le spese relative all’intervento di cui la bambina ha bisogno.

Maria Rosaria è cittadina stabiese, affetta da una cardiopatia congenita molto grave. Necessita urgentemente di un intervento molto costoso che può essere effettuato soltanto in un famoso ospedale di Boston. La storia di Maria Rosaria ha commosso non solo i cittadini stabiesi, che da diverse settimane si sono attivati in ogni modo per contribuire alla causa, ma anche da luoghi lontani.

L’iniziativa dell’istituto scolastico stabiese ha riscosso un bel successo. Anche persone estranee alla scuola sono giunte al gazebo per acquistare l’uovo. La vendita è continuata fino alle ore 16:30. I volontari sono soddisfatti e tutti si augurano: “speriamo che si raggiunga la cifra necessaria al più presto”.