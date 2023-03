‘A bballata d”a povera ggente è stata scritta dal poeta, scrittore e giornalista Carlo Avvisati pochi giorni dopo la tragedia di Steccato di Cutro, la località in provincia di Crotone, in Calabria, teatro del naufragio di migranti del 26 febbraio 2023. Le vittime accertate, 86 finora, 35 tra bambini e ragazzi. Gli ultimi 5 corpi senza vita sono stati trovati poche ore fa: tra di essi un bambino tra i 7 e gli 8 anni, e una bambina di 3.

Nei versi di Avvisati, che pubblichiamo di seguito, lo struggente dolore dal ritmo incalzante. L’autore con maestria ci racconta in poche righe due sguardi, due cuori, due destini: il nostro, che osserviamo; quello delle persone tra le onde, che gridano, lottano e sperano.

Il poeta ci porta sulla spiaggia di Cutro, dove il mare sta restituendo alla terraferma gli oggetti appartenuti ai migranti, come ci volesse raccontare a sua volta cosa è successo, onda dopo onda. Lo sguardo si sposta poi su quella barca che sta per affondare. Dove nessuno sente il grido d’aiuto di decine di persone, uomini, donne e bambini. In quel tratto di mare è piombato il silenzio. È il destino di chi non tornerà più.

‘A bballata d”a povera gente

‘O mare vatte ll’onne ncopp’’a rena,

purtanno a rriva na pupata ‘e pezza;

nu poco cchiù luntano, ‘int’a na rezza,

hanno truvato miezo piezzo ‘e pane.

Chest’è ‘a canzone d’’a povera ggente

chisti so’ strilli, iastemme, so’ cchianti

‘e chi ‘nt’all’onne sperduto se sente

‘e chi ‘a sta vita nun tene ‘a sperà.

Dint’ a la rezza na nenna durmeva

cu ‘e vvracce attuorno a nu piezzo ‘e lignammo;

chi sape si durmenno se sunnava

che s’abbracciava e sse vasava ‘a mamma

Chest’è ‘a bballata d’’a povera ggente

‘e chi ha perduto famiglia e ppariente,

‘e chi jastemma ‘o destino fetente,

‘e chi sperava cchiù mmeglio ‘e campà.

“Maronna!…aiuto…’o mare ce zeffonna!”:

ma nun ce stanno santi, nun ce stanno,

nisciuno sente a chi mo st’alluccanno…

ca nzieme cu li pisce scenne nfunno.

Cheste so’ vvoce ca stracceno ‘o core,

chest’è ‘a canzone ‘e chi more pe mmare,

e chi ha perduto li ccose cchiù care,

chist’è ‘o destino ‘e chi maje turnarrà.

Carlo Avvisati