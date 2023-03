Il giudice per le indagini preliminari di Napoli, Leda Rossetti, ha emesso un’ordinanza di convalida dell’arresto per sei dei sette ultras arrestati per gli scontri di mercoledì 15, prima e dopo la partita di Champions tra Napoli e Francoforte.

Tre tedeschi e un napoletano restano in carcere

Tre sono supporters del Napoli e tre dell’Eintracht. Uno degli arresti non è stato convalidato e si tratta di un tifoso del Napoli. Per quest’ultimo, esclusa la gravità indiziaria, non è stata disposta nessuna misura cautelare.

Restano in custodia cautelare in carcere i tre tedeschi e con loro anche uno dei napoletani. Domiciliari per gli altri due tifosi.

Due anni e quattro mesi di reclusione ad un 32enne tifoso del Napoli

L’ottavo arrestato stamani ha avuto un rito per direttissima ed è stato condannato a due anni e quattro mesi di reclusione. Per lui il giudice ha disposto gli arresti domiciliari. Si tratta di un 32enne protagonista del lancio di pietre, in via Medina, a Napoli, contro due bus che trasportavano i tifosi dell’Eintracht.