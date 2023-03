Emergenza lavoro a Castellammare: preoccupa il futuro di centinaia di operai stabiesi, soprattutto in relazione alle vertenze Fincantieri e Meridbulloni. Per questo motivo, la Cgil – Fiom ha organizzato un’assemblea pubblica sul tema, che si terrà venerdì 24 marzo (con inizio alle 17) al Palazzetto del Mare.

Emergenza lavoro a Castellammare: assemblea pubblica il 24 marzo

“Castellammare ha bisogno di aprire un confronto, vero, con autorità politiche e sociali – si legge in una nota della direzione provinciale del sindacato – con autorità politiche e sociali, con Fincantieri ed Autorità Portuale, con associazioni, i parlamentari del territorio, le istituzioni regionali e nazionali, i cittadini ed i giovani. Tutto ciò – continua – per ridisegnare il volto produttivo, e non solo, di questa meravigliosa città della Campania”.

“Vogliamo semplicemente riprenderci la parola e la dignità”

Il sindacato dei metalmeccanici Cgil – Fiom ha così indetto un’assemblea pubblica per il 24 marzo, “per ricominciare a dire la nostra sul futuro e sulle prospettive della nostra realtà urbana. Non stiamo chiedendo la luna nel pozzo, ma vogliamo semplicemente riprenderci la parola e la dignità, il protagonismo e la partecipazione democratica nelle scelte da farsi per il futuro di Castellammare di Stabia”.