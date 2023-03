Fatale per mister Sandro Pochesci la dura sconfitta casalinga della Juve Stabia con un Latina straripante e la compagine stabiese senza idee e sulle gambe. Lo ha dichiarato il direttore sportivo delle Vespe Giuseppe Di Bari intervenuto in sala stampa.

Le parole del mister Di Donato del Latina

“Avevo fiducia nella mia squadra oggi, dopo un periodo in crescendo dove però non avevamo trovato la vittoria. Prima del match ho pasticciato con la formazione: avevo messo tutti i ventitré come titolari. Dobbiamo fare di tutto per rendere orgogliosi i nostri tifosi. Mancano 5 giornate, giochiamo partita dopo partita e alla fine faremo i conti per cercare di raggiungere i play off. Settimana prossima abbiamo il Crotone. Il lavoro è la nostra priorità. È stata una partita difficile comunque, nonostante il risultato finale. Siamo stati bravi a sbloccare il risultato”.

Le parole del direttore Di Bari

“Esoneriamo l’allenatore Pochesci oggi. Chiediamo scusa per il risultato. Mancano cinque giornate e stiamo valutando nuove soluzioni. Dobbiamo guardare avanti. Non dobbiamo perdere di vista l’obiettivo finale che è l’assestamento societario. Ci servono ora punti per la salvezza. Ora importa la classifica e la fase altalenante. Dobbiamo azzerare e ripartire. Con Pochesci volevamo alzare il baricentro della squadra. Sono convinto che comunque questa squadra ha i mezzi per fare qualcosa in più”.

Scelta di Pochesci come nuovo mister?

“Parlano i risultati”.

Nuovo allenatore?

“Vedremo, sarà probabilmente una scelta esterna che porti una ventata di positività. Ringraziamo mister Pochesci che si è messo a disposizione. Ora non serve alimentare polemiche, portiamo avanti il progetto Juve Stabia. Io per carattere cerco sempre di portare equilibrio. Ora non serve polemizzare. Per questa squadra il suo modulo è il 4-3-3. Non valutiamo il ritorno di Colucci. Non stiamo valutando per ora un ritiro per la squadra”.

Domenico Ferraro