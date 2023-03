È Pasqua di Lorenzo la nuova presidente del Forum dei Giovani di Pimonte, nominata dal direttivo insediatosi dopo le elezioni per il rinnovo delle cariche dell’associazione giovanile. La Di Lorenzo è stata ricevuta anche dal sindaco Francesco Somma, per avviare un percorso unitario con l’amministrazione comunale.

Pimonte: è Pasqua di Lorenzo la nuova presidente del Forum dei Giovani

“Grazie a tutti per la stima che mi avete dimostrato. – afferma la neo presidente – Sono onorata di rappresentare noi giovani e spero di essere all’altezza di questo ruolo. Auguro ai consiglieri eletti di non perdere mai l’entusiasmo che gli si legge negli occhi, in quanto, sarà proprio quello il motore e l’incentivo. Auguro agli stessi ragazzi del gruppo operativo di essere sempre così presenti e di collaborare, perché solo l’unione fa la forza.

Il nostro principale obbiettivo – continua – è quello di ottenere e creare un luogo di incontro, svago e studio per i ragazzi. Un luogo da cui, grazie al confronto e al dialogo, possano nascere idee e progetti”. Nel programma illustrato al direttivo, c’è la promozione di eventi culturali sul territorio, la realizzazione di progetti ludici e sportivi. Mentre un altro punto è quello inerente la promozione e la conoscenza del territorio.

Il sindaco: “È bello vedere i giovani impegnarsi nelle istituzioni”

“Pimonte è ricca di paesaggi e sentieri – conclude la Di Lorenzo – che aspettano soltanto di essere scoperti e valorizzati. Ultimo punto a me caro è quello di avvicinare sempre di più i giovani alle istituzioni, non solo locali, ma anche regionali e nazionali”. Sulla stessa lunghezza d’onda è il sindaco Francesco Somma. “Congratulazioni a Pasqua Di Lorenzo – afferma – ed un grosso in bocca al lupo a tutti i componenti del direttivo eletti dai loro coetanei. È bello vedere i giovani impegnarsi nelle istituzioni. Con le ragazze ed i ragazzi del forum sono sicuro che faremo tantissime cose belle per Pimonte”.

Il consiglio del forum sarà così composto: insieme alla presidente Di Lorenzo, siederanno in assise Vittorio Sorrentino, Rossella Castrignano, Angelo Amodio, Alfonso Ruocco, Cinzia Chierchia, Luigi Mentana, Raffaele Afeltra ed Elisabetta Somma.