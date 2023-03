Ennesima sconfitta della Juve Stabia che perde per 3-1 al Menti contro il Latina. Prova incolore e senza mordente dei gialloblù che si arrendono ai laziali che hanno avuto come marcatori Calabrese, Ganz e Riccardi.

Gli ospiti hanno concluso la prima frazione della gara in vantaggio per 1-0 al cospetto di una Juve Stabia apparsa senza idee e sulle gambe. Sullo 0-3 ha accorciato Carbone per la Juve Stabia. Male la difesa stabiese, in black out dopo l’arrivo di mister Pochesci in panchina.

Ora per la Juve Stabia il cammino si fa duro: sabato prossimo trasferta a Potenza. Il Latina supera le Vespe in classifica, ferma a 41 punti.

La partita

Juve Stabia con il 4-3-3: in attacco tridente con Bentivegna, Zigoni e Pandolfi. In difesa ritorna Caldore. Out Mignanelli e Ricci. Latina con il 3-5-2: in attacco la coppia Ganz e Rosseti.

Partita dai ritmi bassi: al 20′ chance Juve Stabia con Gerbo, servito da Bentivegna, che non concretizza in area pontina, mettendo fuori da buona posizione non inquadrando la porta.

Al 28′ passa il Latina alla prima occasione propizia: da azione da punizione di Amadio, appoggio per il tiro dai venticinque metri di Sannipoli, palla che prende il palo alla sinistra di Barosi, interviene Calabrese con tap in vincente in area piccola con palla nel sacco. La retroguardia Stabia non è pronta nella chiusura.

La Juve Stabia, troppo lenta e compassata, non riesce a imbastire una efficace reazione, il Latina gestisce bene il match e chiude in vantaggio il primo tempo.

Secondo tempo e fischi finali

A inizio ripresa al 12′ il Latina raddoppia, cross in area da destra di Di Livio, Barosi esce male e non trattiene e Ganz mette dentro da due passi. Al 18′ gran tiro di Scaccabarozzi dal limite e Tonti para. Al 24′ il Latina cala il tris con Riccardi neo entrato dopo un altro strafalcione della difesa stabiese.

Al 34′ segna la Juve Stabia con Carbone, su assist di Altobelli per la sponda di Volpe in area, che sfrutta un errore della difesa pontina.

Il match termina con il successo del Latina per 3-1, per la Juve Stabia è crisi nera.

Fischi alla fine all’indirizzo della squadra di casa.

Tabellino

Juve Stabia (4-3-3): Barosi 4.5; Maggioni 4.5, Cinaglia 4.5, Caldore 4.5, Dell’Orfanello 4.5 (13′ st Silipo 5) ; Altobelli 5, Berardocco 5 (13′ st Carbone 6) , Gerbo 5 (13′ st Scaccabarozzi 5); Bentivegna 5 (1′ st D’Agostino 4.5), Zigoni 4.5 (1′ st Volpe 5.5), Pandolfi 5. Allenatore: Pochesci 4.

Latina (3-5-2): Tonti 6; Cortinovis 6, Esposito 6 (20′ st Celli 6) , Calabrese 7; Sannipoli 6.5, Amadio 6.5, Barberini 6 (32′ st Pellegrino 6), Di Livio 6.5 (24′ st Riccardi 7), Carissoni 6; Ganz 7 (32′ st Furlan 6), Rosseti 6 (21′ st Fabrizi 6). Allenatore: Di Donato 7.

Arbitro: Di Cicco di Lanciano 6.

Marcatori: 28′ pt Calabrese (L), 12′ st Ganz (L), 24′ st Riccardi (L), 34 st Carbone (JS)

Ammoniti: Barberini (L), Altobelli (JS), Rosseti (L), Cinaglia (JS).

Note: spettatori circa 1.500. Angoli 4-3. Recupero: 1′ pt- 6’st.

Domenico Ferraro