Ieri gli agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Sorrento, durante un servizio di vigilanza stradale sulla SS. 145 Sorrentina, hanno salvato un uomo di 50 anni intento a buttarsi nel vuoto dal cavalcavia di Seiano a Vico Equense.

In particolare l’uomo, dopo aver scavalcato una recinzione metallica di protezione, era in procinto di lanciarsi nel vuoto ma i poliziotti, allertati da alcuni passanti, sono riusciti farlo desistere dall’insano intento mettendolo in salvo.

L’uomo è stato affidato ai familiari e sottoposto alle cure mediche del caso dal personale del 118 intervenuto sul posto.