Judo Imma Nacchio conquista la medaglia di bronzo a Taranto

Imma Nacchio conquista la medaglia di bronzo a Taranto. L’atleta dell’Asd “Il Rio” sale sul terzo gradino del podio al Campionato d’Italia di judo under 18. Sono ben 596 gli atleti di 270 società sportive che sabato e domenica si sono confrontati nel PalaMazzola a Taranto per il Campionato italiano cadetti A2.

La sedicenne porta a termine una gara quasi perfetta con quattro vittorie e una sola sconfitta nei quarti di finale contro una forte atleta romana. Buonissima prova anche per Angelo Caputo che, appena quindicenne, sale sul tatami senza paura: al primo incontro batte subito uno dei competitor favorito per la vittoria finale, nel secondo incontro invece, contro un altro super favorito, si allunga troppo e si stira, ma ciò nonostante continua a combattere facendo un buonissimo incontro, ma la sua gara finisce qui. Il judoka è certamente sulla strada giusta, se continuerà così nei prossimi anni si sentirà parlare di lui. Gara un po’ così per Luigi Pappalardo, anch’egli quindicenne, che però parte intimorito e non riesce a far vedere il suo enorme talento, il tempo però è tutto dalla sua parte.

Le parole del maestro Mimmo Salernitano

Il tecnico della società sangiliana, Mimmo Salernitano, a fine gara appare molto soddisfatto, ma come sempre pensa già al futuro. Ci ha infatti spiegato che già la settimana prossima i suoi atleti under 15, Monica Pappalardo (52kg), Youssef Rachhi (55kg), Vincenzo Alfano (46Kg) e Emanuele Buoninconti (55Kg), parteciperanno al primo Gran Prix FIJLKAM dell’anno.

“…E naturalmente ad aprile la nostra Imma si giocherà il super titolo d’Italia A1 con le migliori 20 della nostra Nazione. Ma ora come sempre, testa bassa e lavoriamo per sognare traguardi sempre più grandi, tutto sempre con il sorriso e divertendoci”, sono le parole del maestro di judo della Associazione “Il Rio” di Sant’Egidio del Monte Albino, Mimmo Salernitano.

