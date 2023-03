Juve Stabia il ritorno di mister Novellino

La S.S. Juve Stabia ha comunicato di aver affidato la guida tecnica della squadra a Walter Alfredo Novellino. Il mister, che torna sulla panchina dopo l’esperienza della passata stagione, è nato a Montemarano (AV) il 4 giugno 1953 ed ha allenato, tra le altre, anche il Napoli, la Sampdoria, il Torino e il Palermo.

Proprio nella giornata di ieri, la società stabiese aveva cominciato l’esonero di mister Pochesci che era subentrato due mesi fa a mister Colucci. Per il tecnico Pochesi è stata fatale la sconfitta interna contro il Latina per 3-1 ieri al Menti. Pochesci ha guidato la Juve Stabia per nove partite con uno score deficitario: 6 sconfitte, 2 pareggi e 1 vittoria, con la Juve Stabia ora precipitata all’undicesimo posto.

Domenico Ferraro