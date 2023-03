Sito istituzionale sotto accusa, omissioni nella documentazione del presidente del consiglio Donatella Donadio ma anche mancata pubblicazione di diversi atti inerenti agli amministratori di Sant’Antonio Abate. “Trasparenza zero. È quanto emerso dalla stampa ma anche dall’intervista dell’onorevole Carmela Rescigno sulle gravità commesse sia dall’amministrazione di Sant’Antonio Abate sia anche dal Comune di Camposano dove l’onorevole (e presidente della commissione regionale anti camorra) è leader di opposizione.

Caos a Sant’Antonio Abate, “omissioni” e “zero trasparenza” su sito web e presidente del consiglio: trema l’amministrazione

Ricordiamo – sottolinea il gruppo di minoranza abatese – che a mancare è l’omessa dichiarazione dell’incarico 110 Tuel al Comune di Camposano da parte della commercialista Donatella Donadio che a Sant’Antonio Abate, dal luglio del 2019, occupa la poltrona di presidente del consiglio di Sant’Antonio Abate. L’omissione ha fatto sì che Donadio percepisse la piena indennità“. Un punto cruciale che ha fatto saltare dalla sedia i gruppi di minoranza dei due Comuni di Sant’Antonio Abate e Camposano dove, secondo le prime indagini on line, a venire fuori sono state le mancate pubblicazioni di atti necessari.

Ora a volerci vedere chiaro sono i consiglieri di opposizione di Sant’Antonio Abate che, pochi giorni fa, hanno protocollato un accesso agli atti sull’intera documentazione inerente a incarichi e retribuzioni di tutti gli amministratori comunali. “La questione è emersa la scorsa settimana e a oggi non abbiamo letto nessuna dichiarazione del sindaco Ilaria Abagnale in merito.

“In questa amministrazione tutto tace come se nulla fosse accaduto”

In questa amministrazione tutto tace come se nulla fosse accaduto. Si resta basiti sulla non presa di posizione pubblica da parte del sindaco rispetto a una situazione così grave, tanto da esonerarsi dalla proprie responsabilità come rappresentante dello Stato. È in primis la cittadinanza a dover conoscere la verità e sapere dal sindaco cosa ne pensa e quali provvedimenti intende adottare”, fanno sapere i consiglieri puntando il dito contro il primo cittadino rimasto in silenzio su una situazione che, in effetti, ha toccato direttamente la sua maggioranza.

“La ricerca dell’affannosa soluzione alla problematica non potrà essere fatta in sordina e tra le mura della casa comunale – tuona il gruppo di minoranza – che sia chiaro a tutti e principalmente al sindaco Ilaria Abagnale. La responsabilità dell’amministrazione è del sindaco e ci aspettiamo che siano presi i dovuti provvedimenti, comunicando a chi di competenza i fatti accaduti per le azioni che ne scaturiranno». Una governance che proprio per i consiglieri di minoranza resta carente di trasparenza: «Ora più che mai pretendiamo trasparenza e legalità, termini che al sindaco piace utilizzare ma non applicare. Auspichiamo un intervento del Prefetto sulla posizione assunta dall’amministrazione comunale di Sant’Antonio Abate»