Secondo quali criteri si assegna un colore all’allerta di Protezione Civile? Come opera in Regione Campania il Sistema di allertamento regionale per il rischio idrogeologico, idraulico e da fenomeni meteo avversi?

E quali sono le attività per il suo miglioramento? Le previsioni diramate dal sistema regionale, che orizzonte temporale hanno?

È partendo da queste domande che avrà avvio l’appuntamento di marzo del Portici Science Cafè a cura di Vincenzo Bonadies, in programma martedì 21 alle ore 17:30 in Villa Fernandes (via Diaz 144, Portici).

Ospite dell’incontro, dal titolo “I colori dell’allerta di protezione civile”, l’ing. Mauro Biafore, Dirigente – Responsabile dell’Unità Operativa Dirigenziale “Centro Funzionale per la previsione, prevenzione e monitoraggio rischi e l’allertamento ai fini di protezione civile”, presso la Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile della Regione Campania.

All’incontro interverrà Vincenzo Cuomo, sindaco della città di Portici.