Agguato contro un uomo del clan a Torre Annunziata alla vigilia della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie del 21 marzo. Una Giornata durante la quale il presidio locale di Libera ha organizzato un corteo per la legalità. La vittima del raid è Luigi Guarro, 44 anni, ritenuto continguo clan Gionta. L’uomo è stato colpito da proiettili al torace, gomito, ginocchio e nuca. Portato all’ospedale “San Leonardo” di Castellammare di Stabia è grave ma non in pericolo di vita. Indagano i carabinieri.

Torre Annunziata, agguato contro un uomo del clan Gionta: ferito 44enne

L’episodio a ridosso del cimitero oplontino

