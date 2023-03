Per lavori di ispezione e pulizia del costone soprastante via Capo, la strada resterà chiusa, al transito pedonale e veicolare in entrambi i sensi di marcia, per due giorni. La chiusura avverrà per tutta la mattinata e per le prime ore pomeridiane.

La comunicazione è venuta dall’Ente comunale che ha poi diramato se seguenti specifiche:

la chiusura interesserà il tratto compreso tra l’ingresso dell’hotel Capodimonte e il rivolo Acquacarbone, nei giorni 23 e 24 marzo, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 16.