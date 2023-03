La Ssd Virtus Junior Stabia organizza la prima edizione del torneo internazionale “Monti Lattari”, categoria Under 15, che si svolgerà negli stadi comunali di Casola di Napoli, Agerola e Lettere nei giorni 24, 25 e 26 marzo 2023.

Ssd Virtus Junior Stabia: al via la I edizione del torneo internazionale “Monti Lattari”

Una kermesse sportiva che vedrà impegnate ben sette formazioni professionistiche di cui cinque militanti nel massimo campionato calcistico (Fiorentina, Napoli, Monza, Salernitana e Sassuolo), una militante in quello cadetto (Benevento), una militante in quello di Lega Pro (Juve Stabia), una formazione dilettantistica (Sorrento), una squadra internazionale proveniente dal Kosovo (Prishtina), sette società dilettantistiche di cui una proveniente dalla regione Lazio (Tor Tre Teste), sei campane (Blue Devils, Emanuele Troise, Internapoli, Posillipo, Real Casarea) e la S.S.D. Virtus Junior Stabia che farà gli onori di casa.

Vera vetrina per atleti provenienti da tutta Italia

Le sedici squadre saranno divise in quattro gironi, la fase eliminatoria durerà due giorni precisamente il 24 ed il 25 marzo. Il pomeriggio del 25 marzo si disputeranno i quarti di finale, mentre il 26 marzo andranno di scena le semifinali e la finale. Il torneo è vera vetrina per atleti provenienti da tutta Italia, che vivranno non solo giornate di alto livello agonistico, ma anche di grande socialità, e avranno l’opportunità di gustare le specialità gastronomiche locali, grazie alla fattiva collaborazione degli sponsor.

“Siamo onoratissimi di ospitare club blasonati di tutta Italia e la squadra proveniente dal Kosovo. Siamo certi che vivremo giornate indimenticabili”. Lo dichiara il presidente Ingenito, sottolineando che “il nostro impegno per la crescita psicofisica dei nostri giovani è massimo. Ringraziamo le istituzioni politiche locali e quelle sportive per il supporto e la vicinanza. Un ringraziamento sentito ai nostri sponsor che ci hanno permesso di realizzare una manifestazione sportiva di così elevato prestigio”.