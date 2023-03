E’ successo questo pomeriggio a San Giorgio a Cremano, dove un 39enne residente a Portici è stato accoltellato in maniera non grave. L’episodio su cui indaga la Polizia di Stato è accaduto nei pressi di un bar in via Galante.

L’uomo è stato accoltellato al braccio sinistro e alla gamba sinistra. Portato da personale del 118 all’ospedale ‘Maresca’ di Torre del Greco non in pericolo di vita.

Ai poliziotti del Commissariato di San Giorgio a Cremano intervenuti ha riferito di essere stato avvicinato, poco prima delle 17 da due giovani con volto coperto a bordo di uno scooter, i quali hanno tentato di rapinarlo. Alla sua reazione sarebbe stato ferito con due coltellate a un braccio e a una gamba.