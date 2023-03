A partire dal giorno 1 aprile, e per l’intero mese, sarà avviata la fase di sperimentazione dei quattro nuovi varchi elettronici della Ztl, la zona a traffico limitato, attivati nel centro di Sorrento, e situati in via Fuorimura (inizio viale Caruso), corso Italia (altezza chiesa del Carmine), via Correale (altezza parcheggio comunale Lauro) e via San Francesco (incrocio con via De Maio).

Le limitazioni al traffico saranno attive dall’1 aprile al 25 ottobre e, limitatamente ai festivi e ai prefestivi, dal 7 dicembre al 6 gennaio. Gli orari in cui la Ztl è in vigore saranno, nei giorni feriali, dalle ore 19.30 alle 6 e, nei giorni festivi, dalle ore 10 alle 13 e dalle 19.30 alle 6.

L’area interessata dal provvedimento comprende Viale Caruso, piazza Tasso, via Correale (dal parcheggio Lauro verso piazza Tasso), Corso Italia (da piazza Tasso sino all’incrocio con via Marziale), Via Luigi De Maio, Piazza Sant’Antonino, Via San Francesco, Via Vittorio Veneto, Piazza della Vittoria e Via Marina Grande.

Sarà possibile richiedere permessi annuali e temporanei, sulla base del regolamento approvato nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale e disponibile, insieme alla modulistica, sulla home page del sito istituzionale, all’indirizzo www.comune.sorrento.na.it

“L’introduzione dei varchi elettronici sarà preceduta da un periodo di sperimentazione, per dare modo a tutti i cittadini di prendere confidenza con il nuovo sistema di controllo, che rende la nostra una città sempre più moderna – spiega il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola – A partire dal primo maggio, la vigilanza elettronica dei varchi della Ztl sarà pienamente operativa, permettendo di recuperare risorse della polizia municipale, da destinare al controllo e alla vigilanza di Sorrento, in vista della stagione estiva”.