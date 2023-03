Le “mani sapienti” saranno il fulcro di un evento che unisce scienza ed estetica a cui parteciperanno esperti ed addetti ai lavori. Si tratta di “Handology, bellezza consapevole”: congresso organizzato da Herbelia che si terrà il 27 e 28 marzo presso il cinema teatro Aequa, a Vico Equense. Tra gli esperti ospiti, Emiliano Toso, biologo cellulare, studioso di epigenetica, musicista e compositore che parlerà del “sound cellulare” e di come le vibrazioni influenzano la materia.

Con un pianoforte, accordato a 432Hz ,Toso trasmetterà le vibrazioni delle sue emozioni attraverso un linguaggio universale fino a raggiungere altre cellule, ed arrivare così a tutte le persone presenti in sala.

Insieme a lui, sul palco, interverranno Antonio Esposito, medico chirurgo, specialista in medicina integrata e Vincenza Palmigiano, direttrice scientifica di Herbelia, azienda specializzata nella produzione di cosmetici e attiva nel mondo della formazione delle artigiane della bellezza. Il giorno successivo, sarà la volta di Elena Sammarco, dermatologa, Alessia D’Errico, riflessologa ed estetista e Stefania Palmigiano, general manager di Herbelia. Sarà un evento incentrato sul benessere che, se da un lato si rivolge a professionisti del settore estetico, dall’altro vuole coinvolgere la città facendola diventare salotto della cultura estetica.

Una cena stellata presso il Grand Hotel Moon Valley con lo chef pluripremiato Gennaro Esposito sarà, infatti, parte integrante dell’evento, così come i coffee break presso i bar del centro cittadino e il pranzo dallo storico Gigino Pizza a metro. Professionisti provenienti da differenti zone d’Italia avranno, dunque, il piacere di scoprire una delle perle della penisola sorrentina.

“Vico Equense è famosa per essere città del gusto – sottolinea Stefania Palmigiano – Con questo evento vogliamo farla diventare anche città della cultura estetica”. La filosofia è chiara: mettere in risalto l’artigianalità, l’eccellenza estetica attraverso l’uso delle mani sapienti. “Perché siamo convinte – interviene Vincenza Palmigiano – che in questo settore ci voglia il giusto mix tra cuore e testa”.

Handology è una filosofia che unisce prodotti, tecniche manuali e formazione costante per mettere al centro l’energia che la mano è in grado di trasmettere a tutto il corpo. E’ stato creato da Herbelia, un’azienda nata nel 1995 proprio a Vico Equense grazie all’idea e alla determinazione delle due sorelle Vincenza e Stefania Palmigiano, che in quell’anno hanno dato vita a un laboratorio di produzione e alla commercializzazione del cosmetico nel settore dell’estetica professionale: ciò che l’ha differenziato sin dalle prime formulazioni è stata la capacità di creare un cosmeceutico calibrato per le mani dell’estetista, che si inserisse in protocolli esclusivi con tecniche manuali specifiche. Oggi Herbelia è diventata il punto di riferimento non solo per la creazione di prodotti estetici esclusivi, ma anche per la formazione di chi fa questo mestiere, perché prodotto estetico e mani dell’estetista devono essere tutt’uno.