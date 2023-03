“Dobbiamo correre ed essere concreti: il nostro Piano idrico ha un valore di oltre 3 miliardi di euro“: così il presidente della giunta regionale campana Vincenzo De Luca nel corso dell’evento “Percorsi d’acqua” organizzato ieri a San Giorgio a Cremano dall’Ente Idrico Campano (Eic) in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua che cade il 22 marzo di ogni anno. La manifestazione si è tenuta presso l’ex Fonderia Righetti a Villa Bruno ed ha visto la partecipazione anche del sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno.

Nell’ambito dell’evento anche l’inaugurazione della mostra “Gocce d’Acqua” e gli interventi del direttore generale Vincenzo Belgiorno e dei coordinatori di Distretto: Anacleto Colombiano (Caserta), Raffaele Coppola (Sarnese Vesuviano), Pompilio Forgione (Sannita), Beniamino Palmieri (Irpino), Giuseppe Parente (Sele), Francesco Pirozzi (Napoli Città), Luigi Sarnataro (Napoli Nord). Ha moderato il giornalista Angelo Pompameo.

Luca Mascolo: “Impegnarsi con decisione nella lotta contro lo spreco”

“La Giornata Mondiale dell’Acqua impone una riflessione sull’importanza della risorsa più preziosa per la vita dell’uomo e del pianeta – ha detto il presidente Mascolo – e sulla necessità di impegnarsi con decisione nella lotta contro lo spreco a partire dai comportamenti da assumere nella vita quotidiana.

Gli effetti del climate change sono ormai evidenti. In Italia si paventa un’altra stagione di siccità severa che farà sentire gli effetti più duri sulle regioni settentrionali. In Campania lo scenario, pur tra difficoltà che certamente dovremo affrontare, è meno drammatico, ma c’è bisogno di fare presto per mettere in sicurezza i nostri territori”.

Vincenzo De Luca: “C’è un lavoro enorme davanti ma è una sfida da vincere”

“La balneabilità della costa è vicina, – ha spiegato il governatore De Luca – abbiamo fatto una fatica immane ma ci siamo riusciti. Abbiamo davanti il problema complesso delle reti fognarie, della depurazione, delle sorgenti, del risparmio energetico. C’è un lavoro enorme davanti ma è una sfida da vincere. Abbiamo poi difronte la sfida dell’autonomia idrica campana.

Non avevamo mai messo mano al rapporto tra Campania e Puglia, cui forniamo una risorsa idrica decisiva. Noi siamo persone serie, non pronunciamo seicento volte la parola ‘nazione’ ma abbiamo comunque l’idea di nazione. E non ci è mai passato per la mente di danneggiare le nostre regioni sorelle, Puglia e Basilicata. Ma ragioniamo sulle risorse e sulle tariffe firmando una convenzione equilibrata. Il nostro Piano idrico avrà un valore di quasi 3 miliardi di euro. Dobbiamo correre ed essere concreti con cronoprogrammi precisi. Agli amministratori dico: applicate il modello De Luca, stop alle bandiere di partito e pensate alle vostre comunità”.