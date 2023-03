A Gragnano arriva il “Choco Italian Tour- Fiera del Cioccolato artigianale”. Nella capitale mondiale della pasta si terrà l’evento che metterà al centro uno degli alimenti più amato dai grandi e dai piccini, ovvero il cioccolato. La manifestazione si terrà nei giorni 24, 25 e 26 marzo in via Quarantola. Verranno allestiti degli stand espositivi dove sarà possibile degustare del buon cioccolato, inoltre per gli studenti delle scuole secondarie sarà possibile partecipare ad attività di laboratorio organizzate dall’ Istituto Alberghiero di Vico Equense.

A Gragnano arriva il Choco Italian Tour – Fiera del Cioccolato artigianale

“Un’occasione per coniugare l’aspetto ludico con la formazione di tanti giovani che potranno così esplorare il loro talento e conoscere da vicino l’arte della preparazione del cioccolato”, così il sindaco Nello D’Auria. Durante i tre giorni della fiera ci saranno laboratori per la preparazione di biscotti. I corsi del laboratorio artigianale si terranno nei giorni 24 e 25 marzo con il laboratorio ”Il Bacio” e poi preparazione di biscotti e di praline al cioccolato fondente.

Sarà una vera e propria “fabbrica del cioccolato”

Il Choco Italian Tour è un festival itinerante e per la prima volta farà tappa a Gragnano. Sarà una vera e propria “fabbrica del cioccolato” che si stabilirà per tre giorni e divertirà e delizierà i nostri palati. Sarà un po’ come rivivere le scene di un famoso film che tutti abbiamo visto, “La fabbrica del cioccolato di Willy Wonka”.

Michele Mercurio