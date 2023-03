Il Santa Maria la Carità fa visita al Terzigno sul neutro di Brusciano

Archiviata la vittoria nel derby con l’Agerola per il Santa Maria la Carità è tempo di un’altra gara importante con una squadra in piena lotta per non retrocedere. Domenica 26 Marzo alle ore 16.00 sul neutro di Brusciano andrà in scena Terzigno – Santa Maria La Carità, incontro valevole per il ventisettesimo turno del campionato di Promozione Girone B.

La Capolista Santa Maria la Carità vola lontano dalle mura amiche, negli ultimi due turni nell’impianto sammaritano ha centrato due vittorie con la Viribus Unitis (5-0) e nello scorso turno ha fatto suo il derby dei Monti Lattari con l’Agerola per 1-0.

Domenica farà visita al Terzigno, compagine vesuviana impelagata nella bagarre dei Playout che nell’ultimo turno è stata sconfitta per 1-0 dal Barano che la precede in classifica a 4 lunghezze al termine di una gara ben giocata dagli ospiti che hanno alzato bandiera bianca a dieci minuti dal termine. La brigata rossonera è 13esima in classifica con 27 punti frutto di 7 vittori, 6 pareggi e 13 sconfitte. Il miglior marcatore è Polizzi con 5 reti all’attivo delle 29 totali , le reti incassate sono ben 34. Un girone fa, il Santa Maria la Carità, al Comunale, si impose con il classico scarto (2-0) grazie alle reti di Farriciello e Gargiulo. Per la gara non è prevista diretta video, sarà possibile seguire in diretta la Cronaca testuale del match sul canale telegram: acdsantamarialacarita e i continui aggiornamenti sulle pagine Instagram e Facebook.

Nel post partita della gara con l’Agerola il Presidente D’Oriano ha presentato così il prossimo turno: “Loro si giocano una gara importante per non retrocedere, dispiace ma noi stiamo giocando tutte partite importanti per le nostre avversarie e loro hanno bisogno di punti, noi continueremo per la nostra strada, che vinca il migliore”.