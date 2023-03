Continua il cammino della campionessa di Torre Annunziata Irma Testa ai Mondiali femminili di Pugilato in corso in India. L’azzurra, campionessa d’Europa e bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, accede alla semifinale nella categoria 57 kg battendo 5-0 la brasiliana Jucielen Romeu. Prossimo ostacolo verso la finale la francese Zidani.

Il Mondiale Elite Femminile 2023, indetto dall’IBA e organizzato dalla federboxe indiana è in corso di svolgimento in quel del K.D. Jadhav Indoor Hall di Nuova Delhi (India). Alla kermesse iridata partecipano 380 atlete, di cui 8 azzurre, in rappresentanza di 74 nazioni.

Avanza in semifinale anche l’altra atleta azzurra Sirine Chaarabi, che nei 52 Kg, nei quarti si è imposta 5-0 sulla mongola Oyuntsetseg e ora affronterà la giapponese Kinoshita per accedere alla finale.

Si fermano ai quarti sia la 50 Kg Sorrentino, superata dalla colombiana Valencia per 4-1, sia la 54 Kg Savchuk, sconfitta 5-0 dalla mongola MUNGUNTSETSEG. Domani quindi saranno due le azzurre tra le protagoniste delle semifinali: Semifinale 52 Kg Charaabi vs Kinoshita JPN; Semifinale 57 Kg Testa vs Zidani FRA.