Ed è ancora finale per la campionessa di Torre Annunziata. Alla K.D. Jadhav Indoor Hall di Nuova Delhi, in India, Irma Testa, dominando sulla francese Zidani, ha meritato ampiamente l’accesso alla finale del campionato mondiale della categoria dei 57 kg.

Incontro sempre in mano alla Butterfly di Torre Annunziata

Incontro sempre in mano alla fuoriclasse oplontina che ha messo in mostra il suo elegante pugilato sin dall primo round, con un controllo agevole del ring, grande scaltrezza, ottima guardia, pochi colpi ma precisi e un’eccellente agilità di gambe. Solo nel finale di match l’avversaria transalpina ha provato ad impensierire la nostra Butterfly che reagisce e si fa definitivamente apprezzare per la qualità del suo pugilato, anche se era già tutto scritto e il verdetto era indiscutibilmente a favore dell’azzurra.

Nonostante l’impeto di orgoglio della francese, la giuria ha dato giustamente la vittoria a Irma Testa e ancora una volta con verdetto unanime. Il 5-0 in favore della vicecampionessa del mondo del 2022 è frutto di tre 29-28 e due 30-27 che danno un chiaro quadro della netta superiorità azzurra vista sul ring.

La finale sabato 25 marzo

Un pugilato frutto della sicurezza nei propri mezzi e grande personalità espressa dalla brava pugilatrice torrese che ora proverà a rifarsi del secondo posto dello scorso anno pintanto all’oro iridato. Il verdetto discutibile di Istambul, in favore della taiwanese Lin Yu-Tingè, ormai è alle spalle mentre il futuro si scriverà sabato 25 marzo quando Irma tornerà sul ring di Nuova Delhi. Dopo il bronzo di Tokyo, l’argento di Istanbul e l’oro europeo, tra qualche giorno ci sarà il match chiave, sia per mettere nel proprio palmares il suo primo titolo iridato, che per arrivare alle Olimpiadi di Parigi come favorita per la medaglia d’oro.

Sul quadrato indiano troverà la forte e temibile Ibragimova, atleta kazaka che ha eliminato proprio la taiwanese campionessa in carica.