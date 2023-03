L’Area Marina Protetta Punta Campanella ha il nuovo Direttore. Si tratta di Lucio De Maio, originario di Sant’Agnello ed ex dirigente dell’Arpac. Ha assunto ufficialmente l’incarico lunedì scorso dopo la firma del contratto. Laureato in Scienze Nautiche con indirizzo oceanografico, ha diverse esperienze nel settore mare, in particolare con le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale di Toscana e Campania, dove ha costituito e diretto l’unità operativa per il monitoraggio delle acque costiere.

“È un incarico che assumo con grande entusiasmo perché, dopo molti anni di esperienze lavorative in varie zone d’Italia, ora mi sento a casa e finalmente posso impegnarmi direttamente per il bene del mio territorio- dichiara il neo Direttore Lucio De Maio- Qui ho trovato tutte persone appassionate che amano il loro lavoro e l’Area Marina Protetta. Le priorità saranno una corretta gestione delle attività che si svolgono all’interno dell’AMP e assicurare la effettiva tutela del mare”.

“Sono molto soddisfatto per questa nomina e per aver portato a termine un percorso che non è stato affatto semplice- sottolinea Lucio Cacace, Presidente Amp Punta Campanella- Ringrazio quanti hanno dovuto pazientare in queste settimane per l’assenza del Direttore dell’ente, ma ci rimetteremo in linea con le autorizzazioni e tutto il resto nel più breve tempo possibile. Auguro buon lavoro a Lucio De Maio e sono certo che tutti avranno modo di apprezzarne la grande professionalità”.