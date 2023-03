Conferire materiali riciclabili presso il Centro di Raccolta di Sorrento di Penisolaverde, conviene. Oltre a fare un favore all’ambiente, si possono infatti ricevere premi in prodotti di eccellenze campane.

Il nuovo calendario prevede, per chi conferisce fino all’1 aprile almeno 2 chilogrammi di imballaggi (plastica, carta, vetro, alluminio e acciaio), un sacco di compost. Dal 15 al 26 aprile sarà il turno delle fragole della cooperativa Sole in cambio di almeno 5 chilogrammi di imballaggi.

A giugno, dal 10 al 17, si riceverà una borsa ottenuta dai teloni in pvc riciclati dalla cooperativa Dedalus. Inoltre, come tutti gli anni, ogni 10 litri di olio si riceve una bottiglia di olio extravergine prodotto dagli agricoltori della penisola sorrentina.

“Una ulteriore dimostrazione che materiali che prima venivano considerati rifiuti, sono un vero e proprio tesoro da valorizzare – commenta il presidente del consiglio comunale, Luigi Di Prisco – Così come i prodotti della nostra terra, dall’olio extravergine di oliva alle fragole. L’invito a tutti i cittadini è a partecipare in massa all’iniziativa, per salvaguardare con le proprie azioni, ambiente e patrimonio agroalimentare”.