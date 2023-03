Negli ultimi anni le attenzioni sul problema climatico hanno occupato una cospicua parte dei dibattiti. Numerose sono state le misure prese a livello nazionale e soprattutto europeo per cercare di “salvare il pianeta”. Ma se le decisioni politiche servono a dare una guida, sono in realtà le azioni di tutti noi che fanno la reale differenze. L’associazione “Per Il Mondo dei Piccoli Odv – P. I. M. PI.) pone al centro delle proprie iniziative la figura dei bambini.

Salerno, l’associazione “Pimpi” per i più piccoli: solidarietà e sostenibilità

“All’inizio facevamo volontariato in ospedale a Castellammare, ma l’arrivo del Covid ci ha spinto a staccarci da esso e a creare un’associazione nostra. Da un anno abbiamo aperto la sede a Salerno”, ha detto la presidente di Pimpi Donatella Abate. Tra le principali attività dell’associazione c’è quella di recuperare vestiti usati e donarli a chi ne ha bisogno, in particolare gli indumenti dei bambini che vanno dai 0 ai 2 anni.

“I vestiti dei bambini – ha continuato Abate – fino a 2 anni sono quasi nuovi e sarebbe un peccato buttarli via, visto che produrre vestiti comporta un grande consumo. Vogliamo limitare il fenomeno della fast fashion“. Oltre ai vestiti, l’associazione si occupa anche di giocattoli per i bambini: “Ci occupiamo anche del riciclo dei giochi e io personalmente di riciclo creativo. È fondamentale inoltre creare una rete, noi auspichiamo una collaborazione sia con altre associazioni che con le Asl per capire chi ha bisogno di materiali e provvedere noi ad aiutarli con il sostegno di tutti e a tal proposito per pasqua abbiamo lanciato un’iniziativa solidale”.

Un uovo per aiutare il prossimo

L’iniziativa consiste nell’acquisto di un kit per creare/decorare l’uovo di Pasqua, il quale sarà composto da: 1 guscio a latte, 1 guscio fondente, 1 sacca a poche, 1 bustina di cioccolato da fondere, 1 bustina di decorazioni alimentari, 1 sorpresa. “Abbiamo deciso di fare questa iniziativa perché crediamo fortemente nello spirito solidale, ringraziamo l’azienda dolciaria Deia di Piano di Sorrento per averci fornito il materiale. Chiunque acquisterà l’uovo ci darà una grossa mano ad aiutare il prossimo”, ha concluso Abate.

Per acquistare l’uovo si può contattare tramite Facebook l’associazione oppure telefonando al numero 3496101179. Questa bella realtà meritava visibilità e ci teniamo a ringraziare tutti i membri dell’associazione dalla presidente: Donatella Abate, la vicepresidente Marianna D’Alessio, il responsabile comunicazioni Eugenio Gargiulo, il responsabile materiali Giosuè Zingone e il responsabile formazione volontari Marilena Greco. La volontaria Maria Teresa Rapicano gestisce la pagina Instagram e ci ha per presentati questa bellissima realtà del nostro territorio.

Michele Mercurio