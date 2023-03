SCI la Campania vince due ori, un argento e un bronzo al Criterium nazionale cuccioli

La squadra under 12 del Comitato Campano Pugliese torna con un gran bottino da Folgaria (TN), dove nel week end si è svolto il Criterium Nazionale Cuccioli, un vero e proprio campionato italiano al quale prendono parte i giovani sciatori di 11 e 12 anni.

Domenica, Ginevra di Pasquale del 3000 ski race e Andrea Barbarossa dello sci club Napoli hanno vinto lo slalom speciale degli under 11 dell’evento nazionale al quale hanno partecipato oltre 550 concorrenti provenienti da tutta Italia. Ma quelle d’oro, al collo dei giovani atleti campani, non sono state le uniche medaglie, perché Dafne Colatoni dello sci club 3punto3, si è aggiudicata l’argento nella stessa categoria. Nella giornata di sabato, nella stessa disciplina, ma nella categoria under 12, Lorenzo d’Acunto del Sai Napoli, ha conquistato la medaglia di bronzo.

La squadra del comitato, composta da 34 atleti delle categorie maschili e femminili, ha messo a segno altri preziosi risultati nella due giorni trentina con un 7° posto di Pasquale Greco (s.c. Napoli) nello slalom under 11 e un 8° posto nella stessa categoria, ma nella specialità skicross di sabato, con Dafne Colantoni. I risultati dei nostri atleti hanno fatto arrivare il CAM in 7° posizione nella classifica generale dei 14 comitati partecipanti e al primo posto tra quelli dell’appennino.